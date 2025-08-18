Martinique : baignade interdite sur deux plages du Diamant pour cause d’eau polluée

L’Anse Cafard et Dizac, deux cartes postales bien connues du Diamant, sont désormais désertées par les baigneurs. La mairie a frappé fort en interdisant toute baignade sur ces sites, après avoir constaté une dégradation inquiétante de la qualité de l’eau. Décision immédiate, sans date de fin, en attendant que de nouveaux prélèvements confirment un retour à la normale.

Le message municipal est clair : pas question de prendre le moindre risque sanitaire. Les résultats des derniers contrôles laissent craindre une contamination susceptible de provoquer des troubles chez les baigneurs. Et si certains téméraires envisagent de braver l’interdiction, la commune prévient qu’ils le feront à leurs risques et périls, sans pouvoir se retourner contre elle en cas de problème.

En plein cœur de la saison touristique, la mesure a de quoi contrarier habitants et visiteurs. Mais la municipalité assume ce choix de prudence, préférant froisser les amateurs de baignade plutôt que de voir se multiplier les incidents sanitaires. Reste à savoir combien de temps la mer devra patienter avant de retrouver des eaux propres et fréquentables.

Patrice Clech