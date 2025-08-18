LIVE Opinion Internationale – Guerre en Ukraine : Trump promet que les États-Unis « seront impliqués » dans la sécurité future de Kiev

La rencontre au sommet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky s’est ouverte ce lundi soir à Washington, en présence des dirigeants européens. Dans le Bureau ovale, le président américain a assuré que les États-Unis « seront impliqués » dans la sécurité de l’Ukraine, alors que la guerre contre la Russie entre dans sa quatrième année.

Donald Trump a précisé que cette implication devait garantir une paix « durable », écartant l’idée d’un cessez-le-feu temporaire. Le président américain a également réaffirmé son souhait d’organiser prochainement une réunion trilatérale avec Zelensky et Vladimir Poutine, estimant que le dirigeant russe « veut mettre fin à la guerre ».

De son côté, le président ukrainien a salué « l’honneur » d’être reçu à la Maison-Blanche et a remercié Trump pour ses efforts diplomatiques. Volodymyr Zelensky a réaffirmé la nécessité de « mettre un terme à cette guerre », tout en soulignant l’importance du soutien américain et européen. Dans un geste symbolique, il a remis à son hôte une lettre de la Première Dame d’Ukraine destinée à Melania Trump.

La rencontre doit se poursuivre dans les prochaines heures avec une session multilatérale en présence d’Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Friedrich Merz et d’autres dirigeants européens, afin de discuter de garanties de sécurité pour Kiev et des conditions d’une éventuelle négociation de paix avec Moscou.