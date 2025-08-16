Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito
20H09 - samedi 16 août 2025

Michel Taube sur Europe1 : « Emmanuel Macron renforce le Hamas et fragilise notre amitié avec Israël »

 