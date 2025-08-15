L’appel d’André Atallah au gouvernement : « il faut une Opération d’Intérêt National contre l’invasion des sargasses aux Antilles Guyane »

Depuis plusieurs années, les arrivages massifs de sargasses portent un préjudice considérable à notre économie locale, à notre environnement, à notre attractivité touristique et à la santé de nos populations. Cette situation, ne relève en rien de la responsabilité directe des habitantes et des collectivités locales. Elle est la conséquence d’un phénomène transfrontalier d’ampleur internationale, échappant à notre contrôle et nécessitant des moyens exceptionnels.

Aujourd’hui, les communes, en première ligne, sont contraintes d’affronter une crise environnementale majeure, mobilisant des ressources humaines, techniques et financières qui dépassent largement leurs capacités. La répétition et l’intensité de ces échouages qui peuvent s’accentuer encore plus rendent la gestion de cette crise de plus en plus insoutenable.

Face à cette urgence, j’appelle l’État à déclarer la lutte contre les sargasses comme “Opération d’Intérêt National” (OIN), afin de :

Mobiliser des moyens financiers et logistiques à la hauteur de l’enjeu

Mettre en place une coordination opérationnelle nationale, en lien avec les collectivités et les acteurs de terrain

Déployer des solutions innovantes pour la collecte en mer et le traitement à terre des sargasses

Renforcer la coopération internationale avec les pays de la Caraïbe et les instances régionales, afin d’agir à la source et en amont des arrivages.

De travailler à des projets de recherche de valorisation éventuelle de ces sargasses

Une OIN permettrait de passer d’une gestion locale subie à une réponse collective, coordonnée et planifiée, capable de protéger durablement nos littoraux, notre économie et notre qualité de vie.

La Guadeloupe ne peut plus affronter seule cette catastrophe écologique.

Je demande à nos parlementaires, aux présidents du Conseil Régional et Départemental, à l’Association des maires de transmettre cette requête au gouvernement. L’OIN est une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et l’engagement de l’Etat à y consacrer des moyens particuliers.

Ce dispositif a déjà fait sa preuve sur certains gros chantiers (l’opération de rénovation urbaine en cours Euro-méditerranéen à Marseille ; la Défense, quartier d’affaires ; l’opération d’intérêt national Paris-Saclay ; l’opération d’aménagement de Éco-Vallée à Nice ; l’opération Euratlantique autour de Bordeaux). La seule OIN en outre-mer est l’opération Guyane, territoire d’avenirs pour l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane.

Les Opérations d’Intérêt National sont soumises à l’article L102-12 et L102-13 du code de l’urbanisme. Un décret en Conseil d’État peut créer ou supprimer une OIN.

Face à un phénomène dont l’ampleur s’accroit sous l’effet climatique, à l’impact sanitaire et économique déjà éprouvé par nos populations, faisons preuve de vision et de volonté : apportons une solution efficace et pérenne à la hauteur réelle des enjeux.

Aux grands maux les grands remèdes !

André Atallah

Maire de Basse-Terre, chef-lieu de la Guadeloupe