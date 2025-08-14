Polynésie : bras de fer juridique autour de l’interdiction des antennes Starlink

En Polynésie, le feuilleton Starlink prend un nouveau tournant. Après qu’un particulier a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif le 17 juillet, annulant le refus de la DGEN d’autoriser l’importation de son antenne, le gouvernement a riposté par un arrêté interdisant l’entrée de tout équipement capable de contourner les services des opérateurs locaux agréés. Une formulation large qui englobe le matériel du réseau satellitaire d’Elon Musk.

Pour le président Moetai Brotherson, la mesure est avant tout défensive : laisser Starlink couvrir tout le territoire menacerait directement l’ensemble du secteur local des télécoms, où près de 3 000 familles vivent des opérateurs privés comme de l’OPT. « Ce n’est pas la seule option et ce n’est pas celle que nous privilégions », a-t-il insisté, dénonçant un risque de disparition pure et simple des acteurs locaux.

Mais pour une partie des internautes polynésiens, l’arrêté est perçu comme une entrave à la liberté de choix. Une cagnotte en ligne a déjà réuni plus de 1 800 euros pour financer un recours en justice. Les contributeurs réclament la libre concurrence, arguant que Starlink est déjà disponible en France, aux États-Unis, dans les Fidji, aux Tonga ou encore aux Bahamas.

Même si la justice venait à invalider l’arrêté, un obstacle majeur subsisterait : Starlink n’a toujours pas d’autorisation officielle pour proposer des abonnements au fenua. Les utilisateurs doivent passer par un pays tiers et dissimuler leur matériel lors de leurs déplacements. Les partisans du recours veulent donc non seulement faire sauter l’interdiction d’importation, mais aussi obtenir une légalisation complète du service. Le dossier devrait désormais se poursuivre sur le terrain judiciaire.

Patrice Clech