Edito
05H35 - jeudi 14 août 2025

Nos aînés, c’est sacré ! Sauf pour ces sauvages qui osent les agresser comme à Mulhouse ! Michel Taube sur CNEWS

 

 

Ma parole !

La parole. Individuelle ou collective, elle vacille. Comme si elle avait oublié sa finalité première : créer du lien. Parler, c’est entrer en relation. Mais aujourd’hui, ne sait-on plus se parler ?…