André Atallah : « Jacques Martial, c’était l’élégance des Outre-mer à la tête de Paris ».

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Jacques MARTIAL.

Notre dernière rencontre a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Basse-Terre en février 2025.

Il était alors missionné par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) afin de proposer à la ville de Basse-Terre d’intégrer ce réseau structurant pour les collectivités d’Outre-mer.

Jacques, c’était un grand acteur, un comédien, un homme de théâtre. C’était aussi une voix exceptionnelle, un grand professionnel qui a occupé de hautes fonctions : président de l’établissement public du parc de la Villette, directeur du mémorial ACTe.

Depuis 2022 il occupait la fonction d’adjoint à la ville de Paris, en charge des Outre-mer.

Lors de mes passages à Paris à l’occasion du Congrès des maires, j’ai toujours été reçu par lui et par Anne Hidalgo à l’Hôtel de Ville de Paris avec beaucoup de considération.

Je retiens surtout de lui cette élégance naturelle qui le rendait agréable à rencontrer.

À ses proches et parents, ainsi qu’à ma collègue Anne Hidalgo, le conseil municipal de la Ville de Basse-Terre et moi-même adressons nos très sincères condoléances.

André ATALLAH

Maire de Basse-Terre, Guadeloupe