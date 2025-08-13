Mayotte : retour du paludisme local après cinq ans sans aucun cas

L’alerte sanitaire est tombée ce mardi : douze cas autochtones de paludisme ont été détectés à Mayotte depuis le début de l’année, une première depuis 2020. Santé publique France détaille une chronologie frappante : un cas en février, un autre en juin et dix en juillet. Aucun décès n’a été enregistré, mais vingt-six malades ont été hospitalisés et cinq sont passés en réanimation.

En tout, soixante-six cas ont été recensés dans l’archipel depuis janvier, la majorité importée des Comores voisines, mais aussi de Madagascar et d’Afrique continentale. Jusqu’ici, ces importations étaient le seul mode d’introduction de la maladie à Mayotte, mais leur multiplication a fini par provoquer une transmission locale. « Le risque de réintroduction est réel », prévient Youssouf Hassani, délégué régional de Santé publique France, qui appelle à surveiller la flambée en cours aux Comores.

En 2024, l’île avait enregistré 119 cas importés, contre 38 en 2023. Les chiffres contrastent avec la situation d’il y a cinq ans : en 2020, seuls deux cas autochtones avaient été signalés, puis plus aucun jusqu’à cette année. Classée en « phase d’élimination du paludisme » par l’OMS depuis 2014, Mayotte avait vu le nombre de cas chuter de près de 2 000 en 2002 à zéro en 2021, symbole d’un combat sanitaire quasi gagné.

Mais à 70 kilomètres de là, l’île comorienne d’Anjouan connaît elle aussi un retour de la maladie, loin toutefois des 103 600 cas recensés en 2010. Cette proximité, associée à la circulation régulière des habitants entre les deux territoires, rend l’équilibre précaire. À Mayotte, la vigilance redevient donc de mise, avec la crainte que ces douze cas locaux marquent le début d’une série.

Patrice Clech