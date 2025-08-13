Mayotte : à cause de la grève maritime de la STM, Air Austral appelle ses passagers à anticiper

Depuis ce mardi, la circulation entre Grande-Terre et Petite-Terre est perturbée par une grève illimitée du Service de Transport Maritime. Les liaisons par barge, essentielles pour rejoindre l’aéroport de Dzaoudzi, subissent de fortes perturbations susceptibles d’entraver l’acheminement des passagers, mais aussi les flux logistiques et d’approvisionnement.

Air Austral conseille à ses voyageurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arriver bien avant la fermeture de l’enregistrement. La compagnie prévient que le service de restauration à bord pourrait être réduit, les contraintes touchant également son prestataire local.

Pour limiter l’impact, elle a déclenché des mesures commerciales exceptionnelles valables pour tout voyage depuis ou vers Mayotte à partir du 12 août et jusqu’au retour à la normale. Elles permettent de modifier une date de vol sans frais, dans la même classe de voyage, ou de changer de destination sans pénalité, avec ajustement tarifaire si nécessaire, dans un délai d’un an après l’émission du billet.

Air Austral invite ses clients à vérifier en temps réel l’état de leur vol sur son site internet ou via la rubrique « Ma Réservation » avant de se rendre à l’aéroport.

Patrice Clech