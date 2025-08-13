Blackwoodstock : la brousse calédonienne au centre de la planète rock

En douze éditions, le Blackwoodstock est passé d’un rendez-vous confidentiel à un festival incontournable du Pacifique.

Du 31 octobre au 2 novembre 2025, le Fort Teremba, à Moindou, se transformera en capitale mondiale du rock avec plus de 30 concerts, des dizaines d’artistes locaux et internationaux, un village dédié aux arts indépendants et plusieurs milliers de festivaliers. Entièrement porté par des bénévoles, l’événement illustre qu’en Nouvelle-Calédonie, la passion peut aussi déplacer montagnes… et foules. À une heure et demie de Nouméa, ce site patrimonial accueille chaque année des artistes venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis et d’Europe. Cette édition mettra notamment en avant C.O.F.F.I.N, figure du hard punk australien, Being Jane Lane, formation féminine au style explosif, les rockeurs engagés Astaffort Mods ou encore les Français de Monsieur R. Le succès est tel que les hébergements de Moindou et La Foa affichent complet dès l’annonce des dates, confirmant la portée touristique du festival.

Au-delà des concerts, le Blackwoodstock déploie un véritable village éphémère de 12 hectares avec camping, espace restauration, zone jam, nakamal, théâtre, cinéma en plein air, fanfare et animations acrobatiques. Plus de 150 stands mêlant cuisine et artisanat participent à cette immersion, le tout dans une démarche éco-responsable et avec des prix maîtrisés. La sécurité est assurée par un dispositif combinant forces de l’ordre, vigiles et volontaires, tandis que l’organisation repose sur une structure en pôles, de la santé au backstage, symbole d’une communauté soudée. Soutenu par les institutions et de nombreux partenaires privés, le Blackwoodstock est devenu un moteur culturel et économique, attirant des visiteurs parfois venus de l’autre bout du monde. Malgré les contraintes logistiques et le coût du transport des artistes, il conserve ses valeurs fondatrices : proximité, authenticité et partage. En 2025, Fort Teremba promet une nouvelle fois de vibrer au rythme des riffs et des rencontres.

Patrice Clech