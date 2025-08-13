Bientôt plus de glaciers sur le toit de l’Europe ? Le Mont Blanc enregistrait des températures supérieures à 0° le 11 août

Merci à Cyril Bonnefoy de CNEWS pour l’information.
Source image : https://www.meteo-paris.com/actualites/la-canicule-sevit-dans-les-alpes-jusqu-au-sommet-du-mont-blanc
Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Merci à Cyril Bonnefoy de CNEWS pour l’information.
Source image : https://www.meteo-paris.com/actualites/la-canicule-sevit-dans-les-alpes-jusqu-au-sommet-du-mont-blanc