09H17 - mercredi 13 août 2025

Bientôt plus de glaciers sur le toit de l’Europe ? Le Mont Blanc enregistrait des températures supérieures à 0° le 11 août

 

La photo de l'été : bientôt plus de glaciers sur le toit de l'Europe ! Le Mont Blanc enregistrait des températures supérieures à 0° le 11 août

Merci à Cyril Bonnefoy de CNEWS pour l’information.

Source image : https://www.meteo-paris.com/actualites/la-canicule-sevit-dans-les-alpes-jusqu-au-sommet-du-mont-blanc

 

 

Ma parole !

Ma parole !
La parole. Individuelle ou collective, elle vacille. Comme si elle avait oublié sa finalité première : créer du lien. Parler, c’est entrer en relation. Mais aujourd’hui, ne sait-on plus se parler ?…