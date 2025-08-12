Martinique : l’eau ne coulera-t-elle plus à cause de la grève à SAUR ?

En Martinique, les robinets pourraient bientôt tourner dans le vide plus vite que prévu. Depuis ce lundi, un préavis de grève reconductible couvre l’ensemble des salariés de SAUR, l’entreprise qui gère une partie de la distribution d’eau potable sur l’île. À l’origine, un bras de fer engagé début août entre la direction et la CGTM (Confédération générale du travail de la Martinique), sans que les revendications précises ne soient encore rendues publiques.

Le syndicat avait envoyé un courrier le 31 juillet, suivi d’une réponse jugée insatisfaisante datée du 2 août. Le 4, le préavis tombait officiellement sur le bureau de Maxence Mirabeau, directeur de SAUR Martinique. Depuis, l’avertissement est clair : si les demandes ne sont pas satisfaites, le personnel cessera le travail et la grève pourra durer aussi longtemps que nécessaire.

En attendant, SAUR a déjà prévenu ses abonnés : la distribution d’eau risque d’être perturbée. L’entreprise recommande de limiter la consommation et a fermé toutes ses agences le temps du mouvement. Les services de l’État et la communauté d’agglomération CAP Nord ont été informés de la situation, tandis que direction et syndicat promettent de nouvelles communications à venir.

Les Martiniquais, eux, surveillent le niveau de leurs cuves et espèrent que les discussions éviteront que la grève ne se transforme en sécheresse domestique.

Patrice Clech