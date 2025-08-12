Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), en voulant convoquer un Congrès de la rupture fin septembre, donne aujourd’hui le triste spectacle d’une institution en perte totale de repères. Après des mois d’agitation…
La Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon déploie une stratégie ambitieuse pour répondre aux défis du logement. Objectif : rendre l’archipel plus attractif, plus durable et mieux adapté aux parcours de vie de ses…
Les urgences du Médipôle sont de nouveau saturées, poussant la direction du Centre hospitalier territorial à demander à la population, jeudi 7 août, de limiter les passages et de privilégier d’autres solutions…
Le mois de juillet 2025 confirme la persistance d’une activité volcanique en profondeur à Mayotte, sans éruption visible, mais avec une sismicité toujours bien présente. Selon le dernier bulletin du Réseau de…
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a rendu son verdict sur l’extension en Polynésie française de deux textes nationaux sensibles. S’il s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’un égal accès…
Elles sont soixante-dix, peut-être un peu plus. Majoritairement créées depuis moins de cinq ans, rarement au-delà de trois. Et elles avancent, à leur rythme, dans un environnement insulaire encore peu armé pour…