Mayotte : une activité sismo-volcanique toujours surveillée de près

Le mois de juillet 2025 confirme la persistance d’une activité volcanique en profondeur à Mayotte, sans éruption visible, mais avec une sismicité toujours bien présente. Selon le dernier bulletin du Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA), plus de 50 séismes dits de « longue » ou « très longue période » ont été recensés, signe d’un système encore actif.

Découvert en 2019 au large de Petite-Terre, le volcan sous-marin Fani Maoré reste étroitement surveillé. Si aucune coulée de lave n’a été détectée depuis 2020, les scientifiques constatent toujours une circulation de fluides en profondeur, traduite par une activité sismique régulière. En juillet, 343 séismes volcano-tectoniques ont été détectés, dont 47 de type LP et 4 VLP, localisés entre 20 et 50 kilomètres sous la mer, dans une zone située à l’est de l’île.

En parallèle, l’activité hydrothermale en mer reste soutenue. Les 17 sites actifs identifiés dans la zone du Fer à Cheval sont toujours en activité, avec des panaches s’élevant à plusieurs centaines de mètres sous la surface, confirmés par des campagnes en mer et des drones sous-marins. À terre, le dégazage de CO₂, mesuré sur plusieurs points de l’île, reste stable depuis fin 2022, même si des taux proches de 2 % sont encore enregistrés au sud, à M’tsamoudou.

L’installation de nouvelles stations sismiques en avril permet désormais une détection plus fine des signaux profonds, notamment entre 25 et 40 km, suggérant que le volcan reste sous pression. Si l’activité éruptive est en sommeil depuis quatre ans, les chercheurs restent prudents : les signes enregistrés, même faibles, justifient le maintien d’une vigilance continue sur cette zone encore mal connue.

Patrice Clech