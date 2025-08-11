Martinique : incendie spectaculaire à l’hôtel Bambou, les installations de loisirs détruites, les hébergements préservés

Un incendie spectaculaire s’est déclaré dans la nuit du 7 au 8 août à l’hôtel Bambou, situé aux Trois-Îlets en Martinique. Le feu, parti aux alentours de minuit, a ravagé une structure en bois regroupant plusieurs équipements de loisirs du resort : le snack Plas’ Makrélaj’, le restaurant Le Karayib, la boutique de plage et le Tropical Spa.

Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes ont pu être maîtrisées sans faire de victime. Clients et employés ont été évacués à temps et mis en sécurité. Aucun blessé n’est à déplorer.

La direction de l’établissement a immédiatement communiqué sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude envers les secours et son personnel, tout en rassurant les futurs vacanciers : les hébergements, répartis en petites maisons au cœur du resort, n’ont pas été touchés par l’incendie. Les séjours pourront donc se poursuivre normalement, malgré la fermeture temporaire des installations détruites.

L’hôtel assure qu’il mettra tout en œuvre pour reconstruire les espaces affectés et continuer d’accueillir sa clientèle dans les meilleures conditions.

Patrice Clech