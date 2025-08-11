Logement à Saint-Pierre-et-Miquelon : l’Archipel amorce une transformation d’envergure

La Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon déploie une stratégie ambitieuse pour répondre aux défis du logement. Objectif : rendre l’archipel plus attractif, plus durable et mieux adapté aux parcours de vie de ses habitants et nouveaux arrivants.

Adopté en septembre 2023, le Programme Territorial de l’Habitat (PTH) fixe un cap à l’horizon 2030. Il prévoit la construction de 96 logements, dont 77 à Saint-Pierre, et le développement d’un parc locatif plus équilibré, favorisant l’accès au logement social et intermédiaire. Cette approche se veut inclusive et structurée, en phase avec les réalités locales.

La rénovation énergétique occupe une place centrale. Une refonte des aides est engagée pour mieux coller aux conditions économiques de l’archipel, un accompagnement renforcé est proposé via le Point Info Énergie, et les rénovations performantes, notamment pour les constructions antérieures à 1990, sont valorisées.

L’accessibilité au logement est également repensée, notamment pour les jeunes actifs, les familles, les saisonniers ou encore les agents en mission temporaire. Pour fluidifier les parcours, plusieurs leviers sont activés : mise en place d’un habitat locatif aidé, appel à projets pour l’auto-rénovation accompagnée avec une enveloppe de 500 000 euros, et lancement à terme d’une plateforme centralisée des offres disponibles.

La Collectivité entend aussi renforcer les partenariats nationaux, en facilitant l’intervention de structures comme l’ANAH, dont le périmètre d’action est en voie d’élargissement grâce à l’appui de l’État.

Sur le terrain, plusieurs indicateurs témoignent déjà d’une dynamique enclenchée. Le taux de propriétaires atteint 75,2 %, bien au-dessus de la moyenne nationale, et plus de la moitié des moins de 40 ans sont déjà propriétaires de leur logement. Les crédits à l’habitat représentent 46,3 % des encours bancaires, avec une croissance de plus de 6 % par an depuis 2021. La mise en vente de 40 parcelles dans le quartier des Graves soutient cette demande.

L’investissement public suit le mouvement : le budget dédié aux aides à l’habitat a doublé entre 2023 et 2024, atteignant 1,26 million d’euros. Et le Point Info Énergie, mis en place en 2022, permet désormais aux habitants d’intégrer pleinement les enjeux environnementaux à leurs projets de construction ou de rénovation.

Entre impulsion politique, adaptation locale et vision à long terme, Saint-Pierre-et-Miquelon affirme sa volonté de faire du logement un pilier essentiel de son développement.

