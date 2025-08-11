La boîte de Pandore façon Martinique : vers un Congrès décisif sur l’autonomie le 25 septembre ?

L’amorce d’un pseudo coup d’Etat en plein coeur de l’été ? Une fuite en avant pour mieux détourner l’attention sur les gabegies financières et la cessation de paiement de la Collectivité ? Une façon d’aller vers une autonomie totale déjà formulée dans la violence en 2024 ?

La plénière de ce 11 août 2025 à l’Assemblée de Martinique, présidée par Serge Letchimy, qui se déroule encore à l’heure de notre bouclage, pourrait marquer un tournant institutionnel. Les élus sont appelés à se prononcer sur la modification de la délibération qui fixerait la tenue d’un Congrès des élus le 25 septembre, une instance exceptionnelle appelée à poser les bases d’une relation renouvelée entre la Martinique et l’État.

L’objectif affiché est clair : obtenir un véritable pouvoir normatif autonome, à la fois législatif et réglementaire, pour bâtir des politiques publiques directement adaptées aux réalités du territoire. L’initiative s’appuie sur l’Appel de Fort-de-France de 2021 lancé par les présidents de collectivités ultramarines, et s’inscrit dans un mouvement plus large de différenciation, rompant avec le centralisme et l’autorité de l’Etat. Les domaines concernés iraient des compétences déjà assurées par la Collectivité aux secteurs partagés avec l’État, couvrant des enjeux économiques, sociaux, culturels et sanitaires.

Le programme du Congrès prévoit un ensemble de résolutions : élaboration d’un cadre négocié avec l’État pour formaliser la différenciation, mise en place d’un dispositif spécifique de transformation de la Martinique, négociation d’un agenda politique précis et lancement d’un processus de consultation de la population. À l’issue de la rencontre, ces résolutions seraient transmises au gouvernement, conformément aux textes en vigueur.

Si la plénière valide la proposition (aux dernières nouvelles, les discussions s’enlisent), la Martinique souhaiterait ouvrir une phase de discussions formelles avec Paris. Les élus espèrent ainsi engager un processus susceptible de redéfinir le fonctionnement institutionnel et la gouvernance locale.

Une façon de s’engouffrer dans la brèche ouverte par Manuel Valls lors de ses différentes visites dans les Outre-mer et de quoi nourrir la visite fort attendue du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Michel Taube et Patrice Clech