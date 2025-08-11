À la Plaine-des-Cafres à La Réunion, la pomme de terre fait de la résistance malgré la crise

Ce week-end des 9 et 10 août, la Plaine-des-Cafres devient le théâtre d’un hommage gourmand au tubercule le plus populaire de l’île : la pomme de terre. Sur le site de Miel Vert, une douzaine de producteurs réunis sous un ciel incertain proposeront une dizaine de variétés malgré une campagne marquée par les aléas climatiques et les tensions sur les semences. Après les cyclones Belal et Garance, une sécheresse prolongée a considérablement entamé les trésoreries agricoles. Selon Philippe Salaun, technicien maraîchage pour Le Tampon et Saint-Pierre, les aides ponctuelles accordées en 2024 ne sont plus au rendez-vous, ce qui complique la relance de la filière. À cela s’ajoute une difficulté structurelle : l’approvisionnement en semences. Importées en grande majorité, ces dernières sont désormais plus coûteuses et livrées en priorité à d’autres marchés plus lucratifs comme l’Afrique du Sud. Résultat, les producteurs réunionnais n’ont pas toujours accès aux variétés souhaitées, ni à une qualité suffisante pour garantir les rendements. Dans ce contexte, la production a reculé et les pertes se sont accumulées ces deux dernières années, même si les importations avaient chuté de 25 % en 2023. Cultivée principalement dans les hauts de Saint-Pierre et du Tampon, la pomme de terre fait face à d’autres contraintes, comme le retrait d’un désherbant sans solution de remplacement et la difficulté croissante à recruter de la main-d’œuvre.

Une fête populaire et culinaire autour du tubercule

Malgré tout, la fête battra son plein avec la promesse d’une belle diversité de variétés. À chair jaune (Soleia, Universa, Maïwen), blanche (Naïma), violette (Fleur bleue) ou à peau rouge (Rosanna, Romantica), les étals offriront de quoi satisfaire les amateurs, même si la Blue belle se fait rare cette année. Les producteurs ont assuré des prix abordables pour maintenir l’accessibilité malgré le contexte. Point d’orgue de l’événement, l’élection de Mister Patate met déjà l’ambiance. Jean-Pierre Lebian a remporté la première épreuve de ramassage avec plus de 37 kg dans sa cagette. D’autres compétitions se tiendront tout le week-end : lancer de botte, plus grosse pomme de terre ou encore la plus difforme. Côté papilles, l’académie culinaire de l’océan Indien propose des ateliers variés autour de la pomme de terre : gâteau à l’italienne, tarte Tatin, beignets au fromage péi ou encore massalé porc. Le tout accompagné d’un plateau artistique avec Joël Vigne prévu samedi à 15 heures et T Matt dimanche à 15 h 15. L’an dernier, 57 tonnes de pommes de terre s’étaient écoulées durant la fête. Si le soleil se montre clément, les Réunionnais devraient une fois encore répondre présents pour soutenir leurs producteurs et célébrer une agriculture locale qui tente de résister.

Patrice Clech