Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Les Emirats arabes unis sont l’un des principaux fournisseurs d’aide humanitaire à Gaza – y compris avec des programmes à long terme – et entretiennent également d’excellentes relations avec Israël et les…
Depuis plusieurs années, un mot circule dans les cercles diplomatiques, économiques, sécuritaires et politiques : la qatarisation. Mot discret, parfois tabou, mais de plus en plus impossible à ignorer. Il désigne cette infiltration méthodique d’un…