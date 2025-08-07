Star Croisières sombre : des vacanciers abandonnés au quai

C’est une mauvaise surprise au goût salé pour des centaines de voyageurs qui devaient faire escale ou partir de Martinique : l’agence Star Croisières a été placée en liquidation judiciaire, laissant derrière elle une file de clients floués, des croisières annulées, des paiements évaporés et des vacances qui tournent à la galère. La compagnie MSC Croisières, principal opérateur concerné, confirme n’avoir reçu aucun règlement pour les départs postérieurs au 4 août 2025, et tente de gérer comme elle peut les dégâts.

Le mécanisme est aussi simple qu’implacable : les clients ont payé leur croisière à l’agence, mais Star Croisières ne les a jamais réglées auprès de MSC. Résultat : pour la compagnie maritime, ces réservations n’existent tout simplement pas. Même les passagers ayant reçu une confirmation de leur voyage se voient refuser l’accès à bord s’ils ne peuvent prouver le paiement. Ceux qui n’ont versé qu’un acompte sont invités à s’acquitter du solde directement auprès de MSC, avec la promesse d’un maintien de la réservation. Dans tous les cas, un document contractuel est exigé pour permettre à la compagnie de faire valoir ses droits face au liquidateur judiciaire.

Mais la situation est encore plus opaque qu’elle n’en a l’air. Selon un groupe de passagers actifs sur les réseaux sociaux, aucune des croisières programmées après le 4 août n’a été validée auprès de MSC. L’agence aurait tout simplement cessé tout paiement à la compagnie. Ce sont donc potentiellement des centaines de voyageurs qui se retrouvent dans une zone grise, persuadés d’avoir tout réglé et pourtant absents des listings officiels.

Face à ce chaos, un collectif de passagers lésés s’est constitué en ligne, avec le soutien d’une juriste. Leur objectif : entamer des démarches collectives pour se déclarer créanciers auprès du liquidateur, en passant notamment par le site du BODACC, où sont publiées toutes les informations sur les entreprises en redressement ou liquidation.

De son côté, MSC tente de rassurer tant bien que mal. La compagnie assure mobiliser ses équipes pour contacter individuellement les clients impactés, récupérer les justificatifs, et proposer des solutions au cas par cas. « Nous savons combien ces vacances comptent pour vous », indique-t-elle dans ses messages aux passagers. Une manière de dire qu’elle fera ce qu’elle peut… sans forcément garantir que tout le monde pourra embarquer.

En attendant, la prudence est de mise. Les clients de Star Croisières sont invités à rassembler tous les documents liés à leur achat, factures, reçus, courriels de confirmation, et à rester attentifs aux communications officielles. Pour eux, les vacances rêvées ont viré au naufrage administratif.

