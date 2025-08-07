Piton de la Fournaise : l’escalier d’accès au volcan emporté par un éboulement, l’enclos fermé

Coup dur pour les amoureux du volcan réunionnais : l’enclos du Piton de la Fournaise est désormais interdit d’accès. Un éboulement spectaculaire s’est produit ce mardi 5 août en début de soirée dans les escaliers du Pas de Bellecombe, principal point d’entrée pour les randonneurs. Vers 19h20, une partie de l’aménagement s’est effondrée, emportée par un éboulis de grande ampleur.

Alertées, les autorités ont aussitôt mobilisé le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), qui a procédé à la sécurisation des lieux. Huit randonneurs encore présents dans l’enclos ont été localisés et raccompagnés jusqu’au parking, sans incident. L’Office national des forêts a ensuite bouclé la grille d’accès, interdisant toute descente supplémentaire.

Une expertise géotechnique est en cours. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) doit évaluer dans les prochaines heures la stabilité du site pour estimer les risques et définir l’ampleur des travaux à engager. D’ores et déjà, la préfecture a signé un arrêté interdisant l’accès à l’ensemble de l’enclos, y compris les sentiers du Cratère Dolomieu, de Kapor et de Rivals.

Si le paysage impressionne par sa violence, aucune activité éruptive n’a été détectée. L’Observatoire volcanologique a confirmé ce matin que le phénomène est lié à l’érosion naturelle des parois, et qu’aucun signe de reprise volcanique n’a été enregistré. Pas d’éruption imminente donc, mais des travaux de sécurisation en perspective.

La fermeture du site pourrait durer plusieurs semaines, le temps d’évaluer les dégâts et de reconstruire l’accès dans des conditions acceptables de sécurité. Une décision qui frustre sans doute les passionnés de la Fournaise, mais qui s’impose face aux risques. Le volcan est calme, mais son relief, lui, reste imprévisible.

Patrice Clech