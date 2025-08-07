Nouvelle-Calédonie : David Guyenne reste président de la Chambre de commerce malgré la tempête judiciaire

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Stéphane Yoteau, a confirmé ce mercredi 6 août que David Guyenne, mis en cause dans une affaire d’abus de biens sociaux, demeure président de l’institution. Malgré sa mise en garde à vue la semaine dernière, aucun changement à la tête de la CCI n’est prévu : l’intérim assuré par Stéphane Yoteau prendra fin dès lundi, date du retour annoncé de David Guyenne.

Une semaine après l’éclatement de l’affaire, les membres du bureau de la CCI ont rencontré leur président. Selon Stéphane Yoteau, les explications apportées ont permis d’éclairer la situation. Il a rappelé que la présomption d’innocence demeure la règle et qu’aucune mise en examen n’a été prononcée à ce jour. Il assure par ailleurs que le bureau soutient pleinement David Guyenne.

La machine consulaire, de son côté, continue de fonctionner normalement. Stéphane Yoteau a tenu à rassurer sur la stabilité interne : les équipes salariées poursuivent leurs missions sans être affectées par cette affaire. L’institution reste engagée dans ses priorités, notamment la relance de l’économie calédonienne.

Face aux inquiétudes exprimées par la liste Alliance pour la relance, adversaire de l’actuelle majorité lors des dernières élections consulaires, une assemblée générale extraordinaire va être organisée. La demande, jugée « légitime » par le vice-président, devrait aboutir dans un délai d’une dizaine de jours. Elle permettra aux élus de poser leurs questions et de débattre ouvertement de la situation.

Enfin, alors qu’une mission interministérielle conduite par Claire Durrieu doit rencontrer les représentants de la CCI la semaine prochaine, la composition de la délégation n’a pas encore été arrêtée. Si des interrogations subsistent sur la légitimité de la représentation de la chambre dans ce contexte, la majorité en place assume pleinement sa continuité.

