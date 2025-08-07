Fin de grève chez Albioma (La Réunion) : la réception de cannes redémarre aujourd’hui

Le conflit social qui paralysait la centrale thermique d’Albioma au Gol est désormais résolu. Un accord a été trouvé ce mercredi 6 août en fin de journée entre les salariés grévistes et la direction, permettant la reprise immédiate des activités. La centrale redémarre, et les livraisons de cannes à sucre pourront reprendre dès demain dans le Sud et l’Ouest de l’île.

Le mouvement avait été enclenché par le dépôt d’un préavis de grève le 30 juillet. Les salariés réclamaient l’ouverture de négociations sur plusieurs revendications internes. Après une semaine d’attente, les discussions ont été engagées lundi, sans qu’un compromis ne soit immédiatement trouvé. Le blocage des machines et la suspension des réceptions de cannes avaient alors pris effet, perturbant fortement la filière canne-énergie.

Avec cet accord de sortie de crise, les planteurs peuvent désormais espérer rattraper le temps perdu, dans une campagne sucrière déjà marquée par les retards et les aléas climatiques.

Patrice Clech