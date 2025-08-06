La Réunion dans le rouge : le surendettement explose, l’économie cale

L’alerte est rouge vif à La Réunion. Tandis que l’Hexagone et les autres Outre-mer maintiennent une forme de stabilité sur le front du surendettement, l’île connaît une flambée brutale des indicateurs de fragilité financière. Le dernier baromètre de l’IEDOM, arrêté à fin juin 2025, montre une poussée inquiétante des dépôts de dossiers de surendettement, qui grimpe de 25 % par rapport à l’année dernière. En un mois, 170 foyers supplémentaires ont basculé.

Un chiffre en apparence modeste, mais qui pèse lourd dans l’équation ultramarine : La Réunion concentre désormais à elle seule plus de la moitié des dossiers de surendettement enregistrés sur l’ensemble des territoires d’Outre-mer. À cela s’ajoute une autre médaille peu enviable : celle du département où l’on compte, rapporté à la population, le plus d’inscriptions au Fichier central des chèques, la fameuse liste noire des interdits bancaires. Avec plus de 1 500 noms ajoutés en juin, le phénomène reste massif, malgré un léger recul par rapport à 2024.

Sous ces chiffres, une réalité criante : une population de plus en plus prise à la gorge, étranglée par le coût de la vie, la baisse du pouvoir d’achat et une inflation qui continue d’éroder les budgets des ménages les plus modestes. L’IEDOM, qui publie chaque mois ces données pour suivre l’état de l’inclusion financière, pointe une fois de plus la faiblesse des filets de sécurité existants. Les mécanismes de prévention semblent largement dépassés par l’ampleur de la crise sociale qui s’installe.

Et l’économie locale ne montre guère de signes de rebond. Dans une publication récente, les partenaires du Cerom (AFD, Insee, Iedom) tiraient déjà la sonnette d’alarme. En 2024, la croissance réunionnaise s’est effondrée à +0,5 %, contre +1,7 % l’année précédente. Une chute brutale, provoquée par un cocktail de maux bien connus : investissement en berne, exportations à la peine, et surtout consommation des ménages au ralenti.

À La Réunion, la spirale du déclassement n’est plus une abstraction. Elle se mesure, mois après mois, en centaines de vies qui glissent vers la précarité.

Patrice Clech