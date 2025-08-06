Fort-de-France : un jeune abattu aux Terres-Sainville, un passant blessé par balle perdue

Nouvelle nuit d’angoisse dans les rues de Fort-de-France. Lundi 4 août, peu après 21h30, une fusillade a éclaté aux Terres-Sainville, à l’angle des rues Émile Zola et Alexandre Tissot. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été tué en pleine rue, tandis qu’un passant a été blessé à la tête par une balle perdue. Un drame de plus dans ce quartier sous tension, où les habitants dénoncent une insécurité devenue quotidienne.

Lorsque les secours arrivent sur les lieux, alertés par des riverains terrifiés, la scène est glaçante : un homme est allongé sur la chaussée, grièvement touché. Malgré les efforts déployés pour le réanimer, le décès est constaté sur place par le médecin du SAMU. À quelques mètres de là, un autre homme, blessé plus légèrement, reçoit les premiers soins avant d’être transporté au CHU. Il ne serait pas impliqué dans la fusillade, simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.

Le quartier, déjà marqué par plusieurs épisodes violents ces derniers mois, replonge dans la peur. Les coups de feu, désormais banals, sèment l’effroi parmi les familles. Le silence des autorités locales pèse, tandis que les sirènes des secours se substituent aux réponses politiques. Le nom de Terres-Sainville s’ajoute une fois encore à la longue liste des zones urbaines rongées par la violence.

Les enquêteurs ont été dépêchés sur place dans la foulée. Une cellule de la police judiciaire est chargée de faire la lumière sur les circonstances exactes de la fusillade, d’en déterminer les auteurs, les motivations, et surtout de comprendre pourquoi la vie d’un jeune homme a été brutalement fauchée. Pour l’heure, aucun suspect n’a été interpellé.

Les habitants, eux, expriment leur lassitude face à la répétition des drames. Certains évoquent un climat de peur permanent, d’autres redoutent que les balles perdues ne fassent d’autres victimes innocentes. Les Terres-Sainville, autrefois quartier vivant et populaire, peinent à relever la tête sous la pression de la violence armée.

L’émotion est palpable, mais les réponses tardent. Et pendant ce temps, une famille enterre son fils, et un quartier entier retient son souffle.

Patrice Clech