Au nom de la vérité ! Ce qui se passe vraiment à Gaza !

Quand la vérité contredit les mensonges de la propagande…

Le plus grand journal d’Allemagne, Bild, vient de révéler ce que la plupart des médias tentent de dissimuler : la mise en scène délibérée de la propagande du Hamas par des photographes à Gaza, dont les clichés sont ensuite vendus pour des dizaines de milliers de dollars aux médias occidentaux afin de diffuser un récit falsifié qui diabolise Israël et renforce le Hamas.

L’article analyse notamment le cas d’Anas Zayed Fteiha, présenté comme un « journaliste indépendant », mais qui travaille en réalité pour l’agence de presse d’État turque Anadolu. Sur le papier, il est reporter ; en réalité, c’est un propagandiste islamiste équipé d’un appareil photo. Ses publications sur les réseaux sociaux en témoignent : on le voit poser fièrement en tenue de combat, reprenant les slogans « Free Palestine » ou « F*** Israel« . Objectivité ? Aucune chance.

Le journal montre comment ses photos répondent exactement aux besoins du Hamas : ruines, enfants en pleurs, visages désespérés, le tout dans une lumière parfaitement choisie. Ces images provoquent instantanément l’indignation contre Israël dans les opinions publiques occidentales. Et pourtant, où sont les images qui montrent l’autre réalité ? Par exemple, celles où des hommes adultes collectent calmement de l’aide alimentaire réellement distribuée ? Invisibles. Ce sont les images émotionnellement » choc » qui finissent dans des médias comme Stern, CNN, BBC, Deutschlandfunk, et même parfois BILD lui-même.

Et tout cela n’a rien d’un hasard. La Süddeutsche Zeitung (SZ) confirme ce que de nombreux experts dénoncent depuis longtemps : aucune caméra ne tourne à Gaza sans que le Hamas n’ait un droit de regard et de contrôle total.

L’historien Gerhard Paul est catégorique : dans le sud de Gaza, le Hamas contrôle 100 % de la production visuelle. En d’autres termes, tout photographe qui ne produit pas les images attendues par les terroristes est rapidement écarté. C’est pour cela que la souffrance est toujours montrée sous un angle unique, celui qui fabrique de la sympathie pour le Hamas et de la haine contre Israël.

L’article établit même des parallèles historiques. En 2002, Yasser Arafat s’était déjà mis en scène comme un héros tragique dans son « bunker » à Ramallah, filmé à la bougie pour les caméras occidentales. Cinq minutes plus tard, les projecteurs étaient rallumés. Même méthode, autre décor.

Le plus inquiétant ? C’est que les grandes agences et les médias jouent le jeu. Ils achètent ces images sans jamais se demander d’où elles viennent ni qui les a orchestrées. Reuters se défend en invoquant ses « normes de rigueur et d’indépendance », mais dans un environnement où chaque pixel est surveillé par le Hamas, l’indépendance n’existe pas.

Alors, la vraie question : pourquoi ne voit-on pas ce genre de révélations dans les autres médias ? Pourquoi ARD ne fait-elle pas un reportage sur le contrôle visuel exercé par le Hamas ? Pourquoi la BBC ne reconnaît-elle pas que beaucoup de ses sources sont en réalité des activistes déguisés en journalistes ? La réponse est simple : cette vérité dérange. Elle brise le récit victimaire soigneusement entretenu, où Israël est toujours le bourreau et les Palestiniens toujours les victimes passives.

La réalité est pourtant implacable : le Hamas mène une double guerre, par les roquettes, et par l’image. Et dans cette deuxième guerre, il a déjà conquis une bonne partie du monde, grâce à des médias qui reproduisent docilement des images calibrées pour l’émotion, mais pas pour la vérité.

Quiconque refuse de voir cela tombe en pleine conscience dans le piège de la propagande du Hamas.

Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe, écrivain, auteur d’une quarantaine de livres, dont « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » (PUF), et directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès), « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube), « L’Humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir » (Editions du Cerf). A paraître, sous sa direction, « Critique de la déraison antisémite » (Editions Intervalles).