Tour de Guadeloupe : deux cyclistes néerlandais exclus après une triche digne de Benny Hill

Les routes guadeloupéennes auront rarement vu pareil spectacle. À l’occasion du Tour cycliste international de la Guadeloupe, la compétition a basculé dans la farce ce dimanche 4 août. Deux coureurs néerlandais, Niels Tenniglo et Huub Van Kapel (RC Jan van Arckel), en difficulté sur le parcours, ont tenté une manœuvre grotesque pour réintégrer discrètement le peloton. Un raccourci, une voiture mal garée, et les voilà cachés derrière le véhicule, guettant patiemment le passage du groupe pour revenir incognito dans la course. Manque de chance, la scène se déroule sous le nez des commissaires, qui n’ont évidemment rien raté du numéro.

Ironiquement, ces deux apprentis resquilleurs avaient déjà éveillé les soupçons des organisateurs avant leur tentative maladroite. Selon Frédéric Théobald, responsable du comité organisateur, ils avaient quitté le parcours quelques minutes plus tôt. À cet instant, l’arbitre principal avait clairement repéré la sortie de route sans identifier précisément les dossards concernés. Un flou vite dissipé par un spectateur vigilant, muni de son smartphone. Deux vidéos témoignent ainsi sans ambiguïté de cette « mascarade », comme la qualifie sévèrement Théobald, décidé à frapper fort après cet épisode.

Car si la triche peut prêter à sourire, elle reste lourdement sanctionnée dans le cyclisme professionnel. Les commissaires n’ont d’ailleurs pas attendu l’arrivée pour annoncer leur verdict : exclusion immédiate assortie d’une amende de 100 francs suisses (environ 107 euros) et d’un retrait de 20 points au classement UCI pour chacun des coureurs concernés. Une sanction financière modeste, certes, mais qui pourrait être suivie d’autres mesures disciplinaires plus lourdes par l’Union cycliste internationale, saisie de l’affaire.

Mais ce qui inquiète davantage les organisateurs guadeloupéens, c’est que Tenniglo et Van Kapel ne semblent pas être des cas isolés. Théobald dénonce un climat de fraude généralisée durant cette édition marquée par plusieurs incidents, entre chutes et ennuis mécaniques en série. D’autres coureurs auraient ainsi été filmés agrippés aux véhicules d’accompagnement pour se faciliter la tâche dans des portions difficiles. Des vidéos circulent déjà, preuve que les Néerlandais ne sont pas les seuls amateurs de méthodes douteuses cette année.

Le patron du comité guadeloupéen rappelle d’ailleurs, sur un ton mi-agacé mi-amusé, que le cyclisme « est un sport où l’on pédale en tenant son cintre, son guidon, et rien d’autre ». Une évidence visiblement oubliée par certains concurrents, plus prompts à imaginer des scénarios de cinéma burlesque qu’à souffrir sur leurs selles.

À ce rythme, le Tour de Guadeloupe pourrait bien s’achever par une pluie d’exclusions dès demain matin. Le peloton est prévenu : mieux vaut éviter les coups fourrés sur les routes antillaises. Car dans cette comédie à deux roues, les commissaires n’ont manifestement pas l’intention de rire jusqu’au bout.

Patrice Clech