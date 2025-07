En Martinique, la ville du Marin mise sur la résilience… et l’éclairage LED

Avec 3,5 millions d’euros sur la table, la Ville du Marin affiche ses ambitions : se moderniser tout en répondant aux normes environnementales et de sécurité. Vendredi 25 juillet, la commune a signé avec l’Agence française de développement cinq conventions de prêts de préfinancement, destinées à deux projets bien visibles : la construction de deux écoles aux normes parasismiques et la rénovation complète de l’éclairage public.

Officiellement, il s’agit d’un pas en avant vers un territoire plus résilient. Dans les faits, la commune tente surtout de contourner l’éternel problème des délais de versement des subventions publiques. Grâce à ces prêts, les chantiers peuvent débuter sans attendre les aides promises, souvent longues à se concrétiser. Une façon d’éviter l’asphyxie financière pendant les travaux, et de garantir des paiements rapides aux entreprises impliquées.

Le premier volet concerne les quartiers de Cédalise et du Cap Marin, où deux écoles seront soit construites, soit reconstruites dans le cadre du Plan Séisme Antilles. Objectif : mettre fin à l’indécence de bâtiments vétustes exposés aux risques naturels, et offrir enfin des infrastructures conformes aux normes parasismiques et paracycloniques. À terme, 432 élèves devraient pouvoir intégrer ces établissements sécurisés. Un progrès nécessaire, mais qui souligne en creux l’état de fragilité de nombreuses écoles antillaises.

Le second projet, plus technique, vise à réhabiliter l’éclairage public en remplaçant les anciens luminaires par des équipements LED. L’opération, très en vogue dans les collectivités locales, promet une réduction de 70 % de la consommation d’énergie liée à l’éclairage. La commune s’aligne ainsi sur les exigences de transition énergétique, tout en réalisant des économies de fonctionnement. Un choix à la fois pragmatique et politique, dans un contexte où chaque investissement doit justifier sa rentabilité à long terme.

Au-delà des montants et des équipements, ce partenariat entre la Ville du Marin et l’AFD traduit une volonté d’accélérer l’action publique locale. Il s’agit aussi d’une vitrine, d’un signal adressé aux habitants : la commune veut montrer qu’elle agit, qu’elle investit, qu’elle pense au long terme. Mais dans un territoire où les urgences sociales et climatiques s’accumulent, la modernisation ne pourra pas reposer uniquement sur les lampadaires et les prêts relais. Pour transformer les ambitions affichées en véritable progrès, il faudra aller au-delà des chantiers visibles.

Patrice Clech