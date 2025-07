Du mythe des puits empoisonnés à l’accusation de génocide : le retour des vieux poisons antisémites

Une accusation totalisante qui rejoue l’Histoire

Au Moyen Âge, les Juifs furent accusés d’empoisonner les puits pour propager la peste, de profaner des hosties ou de tuer des enfants chrétiens lors de prétendus “sacrifices rituels”. Ces accusations, évidemment infondées, avaient un rôle clair : désigner un bouc émissaire collectif, en dehors de tout fait vérifié ou droit à la défense. Elles permettaient de mobiliser les foules, de justifier les pogroms et d’exclure les Juifs du corps social.

Aujourd’hui, une partie du discours militant radical opère une transposition inquiétante : en brandissant l’accusation de génocide sans analyse juridique rigoureuse, on ne vise plus seulement la politique d’un gouvernement, mais on essentialise un peuple, on réactive l’idée d’une culpabilité collective, et on rend les Juifs de France, d’Europe ou d’ailleurs responsables d’un conflit complexe et tragique.