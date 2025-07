Est de La Réunion : l’indignité des logements éclate au grand jour

Des moisissures sur les murs, des infiltrations d’eau dans les chambres, des installations électriques vétustes qui frisent le danger : ce sont les images que Jean-Hugues Ratenon dit avoir découvertes lors de sa dernière tournée dans l’Est de La Réunion. Le député de la 5e circonscription dénonce des conditions de logement qui, selon lui, frisent la maltraitance institutionnelle. Et il ne mâche pas ses mots : c’est insoutenable.

Au cœur de sa colère, une résidence pour personnes âgées. Ce qu’il y a vu lui a paru si indigne qu’il évoque une situation « inhumaine ». Le parlementaire réunionnais cible un double scandale : l’état catastrophique du parc social dans l’Est et le blocage administratif qui empêche sa rénovation. Des dizaines de milliers de familles vivent dans des logements qui ne devraient plus être habités. Pendant ce temps, d’autres habitations, pourtant vacantes, restent inaccessibles faute de travaux de réhabilitation. Certaines sont laissées à l’abandon depuis des mois, parfois même des années.

Pour Ratenon, le problème ne se limite pas à un simple manque de moyens. Il met en cause l’attentisme de l’État et appelle à la publication immédiate d’un décret technique, oublié dans un tiroir ministériel. Il s’agit du décret d’application de l’article 244 quater X du Code général des impôts, modifié en 2024, qui ouvrirait enfin le droit à un crédit d’impôt destiné à financer la rénovation du parc social ultramarin. En clair : un levier fiscal pour sortir les bailleurs de leur silence et relancer les chantiers. Sans ce texte, les projets restent gelés, et les familles enlisées dans l’humidité et les installations obsolètes.

Le député est allé jusqu’à saisir la ministre du Logement et celle des Outre-mer par courrier daté du 26 juillet. Pour lui, cette mesure permettrait non seulement d’agir sur l’indignité croissante du logement social réunionnais, mais aussi d’apporter une véritable respiration au secteur du BTP, lui-même en pleine crise.

La Réunion n’est pas épargnée par le mal-logement, mais l’Est cumule les handicaps. Les intempéries aggravent la détérioration du bâti, les délais d’attribution des logements restent longs, et l’attente se transforme en résignation. Pour les enfants comme pour les personnes âgées, cette situation devient une honte nationale. À en croire Ratenon, la République ferme les yeux pendant que ses propres citoyens vivent dans des conditions que l’on n’oserait pas imposer à des animaux.

Patrice Clech