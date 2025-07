Guyane : une aviatrice de Cazaux tuée lors d’un exercice

En pleine mission d’instruction au cœur de la Guyane, une jeune militaire affectée à la base aérienne de Cazaux, en Gironde, a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Lauriane Begue, aviatrice de première classe, est décédée mardi 22 juillet 2025, victime d’un accident survenu lors d’une marche avec sa section dans la forêt équatoriale.

La militaire, âgée d’une vingtaine d’années, participait depuis le 11 juin à une mission de l’escadron de protection 1G.367, rattaché à la base aérienne 367 de Guyane. Ce détachement temporaire s’inscrivait dans le cadre d’un déploiement opérationnel destiné à renforcer les capacités des forces présentes sur place. C’est au cours d’un exercice de terrain, sur un parcours d’instruction classique, qu’un arbre s’est abattu sur elle. Malgré l’intervention rapide des secours, elle n’a pas survécu à ses blessures.

Le décès brutal de Lauriane Begue a bouleversé sa section ainsi que l’ensemble de la base de Cazaux, où elle était affectée à l’escadron de protection 120. Ce type de mission en milieu tropical, bien que courant dans les forces de l’Air et de l’Espace, comporte toujours une part de risque liée aux conditions naturelles extrêmes du territoire guyanais. En l’occurrence, la chute d’un arbre en pleine progression encadrée a transformé un exercice en drame.

Dans un communiqué officiel, le ministère des Armées a fait part de son émotion, saluant l’engagement de la jeune aviatrice et exprimant son soutien à ses proches. « Le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace ainsi que l’ensemble des Aviateurs s’inclinent avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire et s’associent à la douleur de sa famille, ses proches et ses frères d’armes », a-t-il déclaré.

Le décès de Lauriane Begue, bien qu’accidentel, rappelle la dure réalité des conditions de service, même en dehors des zones de combat. Une enquête administrative a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’accident. En Gironde comme en Guyane, les hommages se préparent pour rendre à la jeune femme un dernier salut militaire.

