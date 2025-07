Bayrou retourne au Plan. L’édito de Michel Taube

De plus en plus fragiles à Matignon sous l’ère Macron, nos premiers ministres cultivent l’art de l’esquive du présent et aiment à se projeter dans l’avenir, comme pour se réoxygéner. Regarder loin lorsqu’on est au pied du mur voire qu’on y fonce tout droit ! Tel pourrait être l’adage des hôtes de Matignon.

Fuite en avant ou nécessité politique ?

Lorsque Michel Barnier avait été nommé Premier ministre en septembre de l’année dernière, il nous avait surpris en annonçant très rapidement qu’il allait proposer aux Français une vision de la France dans 5 ans. Alors même qu’il se savait sur un siège éjectable, lequel n’a pas tardé à être actionné après deux mois à Matignon par le vote de la censure par les socialistes, les Insoumis et le Rassemblement national.

Même processus avec François Bayrou : alors que celui-ci compte les semaines qui lui restent à Matignon, le voilà engagé dans des rendez-vous vérité avec les Français sur les comptes de la nation.

Mieux, il a présidé plusieurs comités interministériels pour tenter de doter l’Etat d’une vision à 2030 et de mettre en musique les administrations concernées par des secteurs stratégiques pour l’avenir de notre pays.

Un CIOM sur les Outre-mer organisé avec le premier ministre des Outre-mer, Manuel Valls, un CIT tourisme à Angers avec Nathalie Delattre et une dizaine de ministres pour doter les acteurs de la profession d’une vision du tourisme français. Objectif : 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires plutôt que 100 millions de touristes et la montée en gamme de l’offre touristique, notamment dans les Outre-mer.

François Bayrou prolonge avec ces exercices l’art de la planification qu’il s’était délecté exercer comme Haut-Commissaire au Plan de septembre 2020 à mars 2025.

Mais que restera-t-il de ces réunions ministérielles lorsque le premier ministre et le gouvernement seront tombés ? Des administrations centrales aux manettes, des professionnels aux abois, plongés dans l’attente des nouvelles visions à cinq ans des successeurs de Matignon ?

A moins que François Bayrou ait inventé la potion magique de l’insubmersibilité et qu’il nous surprenne tous en sachant rester à Matignon jusqu’en 2027 ? C’est Marine Le Pen, Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon qui en décideront en octobre.

Michel Taube