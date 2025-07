Quand les auteurs de Martinique vous invitent à passer au salon : le rendez-vous littéraire de l’été les 2 et 3 août à l’Habitation Clément.

L’association Tous Créoles, en collaboration avec la Fodation Clément et en partenariat avec la Fnac Martinique, organise son premier Salon Littéraire qui se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 août prochains dans le cadre prestigieux de l’Habitation Clément.

Cet événement littéraire majeur réunira une quarantaine d’auteurs martiniquais (découvrez ici les vidéos de plusieurs des auteurs) qui présenteront leurs œuvres et échangeront avec le public autour de séances de dédicaces. Romans, essais, livres jeunesse : tous les genres littéraires seront représentés, mettant ainsi en valeur la richesse et la diversité de la littérature antillaise contemporaine.

Pendant ces deux journées, plusieurs conférences-débat en plein-air, face à l’étang, donneront la parole aux auteurs ; elles aborderont de nombreux sujets de société sous l’angle incisif de la littérature.

Parmi les auteurs présents, citons Catherine Marceline, auteur de « Ingrid Littré, sa vérité » , témoignage et récit de résilience face aux violences conjugales dont la mannequin martiniquaisea été victime du rappeur Kalash. L’auteure s’en était ouvert à Opinion Internationale.

Ce salon du livre est organisé par Tous Créoles, une association « loi 1901 » créée en 2007 par Roger de Jaham et Gérard Dorwling-Carter, dans le but de réunir les différentes composantes de la société antillaise afin, qu’au-delà de l’histoire douloureuse de leurs origines, elles se retrouvent dans l’apaisement d’une personnalité partagée. L’association compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres qui s’activent à « faire de leurs différences une œuvre collective.

Le Salon littéraire de Tous Créoles se tient à la célèbre Habitation Clément, joyau de la culture et de la nature martiniquaises, qui héberge la Fondation d’entreprise de GBH. La Fondation Clément mène depuis 2005 des actions de mécénat en faveur des arts et du patrimoine culturel à la Martinique. La Fondation est aussi partenaire de l’exposition « Paris noir » au Centre Georges Pompidou.

RDV les 2 et 3 août, une occasion unique pour les amoureux des livres de découvrir, partager et célébrer la culture créole dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

