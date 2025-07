Paris 2024 : un premier anniversaire sous le signe de l’héritage olympique

La flamme de la France olympique brûle-t-elle encore ? Un an après les Jeux, des territoires plus sportifs ont été bâtis, avec des équipements d’excellence pour le haut niveau, des infrastructures de proximité rénovées ou créées partout en France, pour soutenir la pratique pour tous, et même la reconquête de la Seine et de la Marne, désormais ouvertes à la baignade. Avec 17,2 millions de licences distribuées en 2024, en hausse de 3,8 % par rapport à 2023, le premier héritage des Jeux, c’est l’envie retrouvée des Français de faire du sport. Des publics traditionnellement éloignés du sport ont rejoint cet élan, notamment les personnes en situation de handicap. Cette dynamique est soutenue par le ministère avec des dispositifs concrets, comme les 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école ou le label Génération 2024, devenu Génération 2030. L’héritage de Paris 2024, c’est aussi une nation plus compétitive dans le secteur du sport. De la performance des athlètes à l’organisation des grandes compétitions : un nouveau standard a été établi. Un anniversaire olympique ! Au-delà des souvenirs inoubliables de l’été 2024, l’héritage des Jeux est tangible et déjà visible partout en France. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, les collectivités et le mouvement sportif invitent d’ailleurs à raviver cet esprit à l’occasion de la Fête du sport, le 14 septembre prochain. Un an après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris et le Département de la Seine-Saint-Denis, organisent une journée de célébration exceptionnelle ce 26 juillet 2025, dans plusieurs lieux emblématiques de l’héritage olympique. Ce programme de célébrations, qui est placé par le CIO sous la coordination du CNOSF, a notamment été marqué par la première visite officielle à Paris de Kirsty Coventry, en tant que nouvelle présidente du Comité International Olympique (CIO), accompagnée de Thomas Bach, ancien président et Président d’honneur du CIO. Ils seront reçus par le Président de la République, ce jour, au Palais de l’Elysée, un an après l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une journée riche de symboles et d’hommages Dès 8h30, les célébrations s’ouvrent à Paris avec une parade inédite sur la Seine réunissant plus de 100 embarcations (kayaks, canoës, paddles et dragon boat). Puis, sur le Pont Saint-Louis, la Ville de Paris officialisera le projet artistique retenu pour le projet du Monument des Championnes et des Champions. Ce projet vise la construction d’un monument pérenne au cœur de Paris qui fera figurer le nom des plus de 4 000 médaillés des Jeux de Paris 2024 dont les 168 médaillés olympiques français. La visite continuera vers le Bras Marie, où se situe l’un des trois sites de baignade ouverts depuis le 5 juillet dernier et symbole fort s’inscrivant dans l’héritage de Paris 2024. Les statues dorées des dix « femmes illustres » mises à l’honneur, Le parcours se poursuivra dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle, avec l’inauguration des statues des dix « femmes illustres », qui ont marqué l’histoire de France dans les domaines des sciences, des arts, des lettres, de la politique ou du sport, et avaient été révélées au monde lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, le 26 juillet 2024. L’Etat avec les fédérations sportives mises à l’honneur au Grand Palais Un temps de célébration est organisé la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative au Grand Palais, lieu emblématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il constituera un temps fort de reconnaissance, réunissant l’ensemble des acteurs fédéraux mobilisés pendant les Jeux en présence notamment de la présidente du CIO et du Président de Paris 2024. Des athlètes médaillés, 34 représentants des fédérations olympiques et paralympiques ainsi que des volontaires des Jeux de Paris 2024 et du Club France sont conviés en souvenirs qui ont fait rêver tous les Français. En Seine-Saint-Denis : on célèbre l’héritage et le sport pour tous. L’après-midi sera consacré à l’héritage métropolitain et populaire des Jeux : • Au Centre Aquatique Olympique de la Métropole du Grand Paris, qui a ouvert ses portes le 2 juin dernier, une journée de gratuité exceptionnelle sera organisée pour célébrer le 1 er anniversaire des Jeux de Paris 2024. A cette occasion, la Métropole ouvre ses espaces aquatiques entièrement pour tous les publics. Une plaque commémorative des anneaux olympiques sera dévoilée et l’exposition photographique « Empreintes 2914- 2024, un nouvel héritage » réalisée avec le CNOSF, mettra à l’honneur cent ans d’histoire olympique en France, retraçant le lien entre les Jeux de 1924 et ceux de 2024. • Au Parc départemental Georges Valbon , à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), les anneaux olympiques feront leur retour symbolique dans un territoire moteur de l’organisation des Jeux, au cœur d’une programmation sportive et culturelle en présence d’associations et de nombreux habitants. Une visite de l’ancien Terrain des essences et de ses nouveaux aménagements, rendus possibles grâce aux Jeux, seront également au programme tout comme une démonstration de skateboard. La journée se clôturera par un concert gratuit du rappeur Tiakola et un grand feu d’artifice. Une levée de vasque pour conclure cette page anniversaire La journée s’achèvera par un moment hautement symbolique : la levée de la vasque olympique, aux Tuileries. Imaginée par Mathieu Lehanneur, la vasque olympique brille chaque soir dans le ciel de la capitale afin de prolonger la magie olympique et ce jusqu’au 14 septembre prochain. De quoi raviver, le temps d’une journée, l’esprit et l’héritage de la flamme olympique. Opinion Internationale