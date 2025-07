« Génocide » contre la liberté de pensée de notre jeunesse. La chronique de Patrick Pilcer

« Génocide », « génocide », « génocide »… Voilà un mot utilisé à toutes les sauces et qui fait perdre toute réelle compréhension des actes et des faits.

Bien sûr l’extrême gauche crie sa haine d’Israël et de l’Occident en parlant de « génocide » à Gaza, quand ce sont les islamistes du Hamas qui accaparent les aides alimentaires et empêchent sa population de vivre dignement, sous le regard bienveillant de l’ONU et de certaines « ONG ». Ce sont ces barbares islamistes qui refusent de libérer les otages pris le 7 octobre 2023. S’ils libéraient les otages, ce serait la fin de la guerre.

Mais non, ils préfèrent prolonger ce conflit et nuire aux Gazaouis. Pourtant ce ne sont pas les islamistes que l’extrême gauche condamne, mais Israël…

Les mots ont perdu leur sens : si Israël avait voulu commettre un génocide, ou simplement un massacre, une tuerie de masse, en deux ans de conflit, sa force militaire le lui aurait permis en quelques heures. En Syrie, en quelques heures, les islamistes ont massacré plus d’un millier de Druzes… Au contraire, Israël essaie de préserver les vrais civils, quitte à mettre en danger ses propres soldats. Israël aide à l’approvisionnement humanitaire, et il y a de nombreuses images de gazaouis remerciant Tsahal, mais cela n’arrange pas forcément l’agenda politique du Hamas et de l’ONU…

Mais qui vous dit tout cela? L’AFP, le Quai d’Orsay, Barrot, Macron ? en tout cas certainement pas LFI et les verts !

L’extrême gauche a choisi de laver nos cerveaux en inversant les victimes et les coupables, en procédant à un négationnisme que Jean Marie Le Pen comme les nazillons des années 1970-1980 n’auraient pas renié…

En France, plus généralement en Europe, l’extrême gauche reprend les vieilles méthodes des fascistes, façon Goebbels. Plus leurs mensonges sont gros, plus ils passent facilement auprès d’une jeunesse qui n’arrive plus à se concentrer plus de 20 secondes sur une information, une jeunesse qui ne lit plus, qui ne creuse plus les faits et les arguments, qui ne connaît plus l’Histoire, et ne maitrise même plus sa propre langue, une jeunesse dépourvue de la moindre prise de recul, parce qu’on ne la forme plus à la liberté de pensée et à l’esprit critique.

Une jeunesse à qui nous n’avons plus appris à croiser les sources et à affronter la complexité du réel. Une jeunesse que nous avons désarmée intellectuellement, livrée sans armure aux propagandistes d’ici et de là-bas. Une véritable décadence…

Et la stratégie à présent commune des islamistes, des frères musulmans et de l’extrême gauche fait des ravages.

Par exemple, à Bruxelles, un cabinet médical, le cabinet de Mérode, ne craint plus d’écrire que « les sionistes ou les personnes qui soutiennent le génocide ne sont pas les bienvenus au cabinet »… Comme dit la boutade, on dira bientôt : « Interdit aux coiffeurs et aux juifs ! mais pourquoi les coiffeurs ? »

Encore, à Nice, sur la Promenade des Anglais, où un rassemblement pro-palestinien dégénère et se transforme en déferlement de haine antisémite.

Autre exemple dans l’ignominie en Espagne, sur un vol Vueling, où une colonie d’enfants français juifs rentrait tranquillement, en chantant des chants juifs, d’amour et de paix. Lorsque le personnel à bord s’est aperçu qu’ils étaient juifs, ils leur ont demandé de quitter l’avion, ont fait intervenir la police espagnole qui, plutôt que de constater l’antisémitisme du personnel de bord et leur dresser amendes et procès-verbaux, a jeté au sol la directrice de la colonie et l’a menottée… Auraient-ils expulsé des supporters du PSG ou du Real Madrid chantant la gloire de leurs équipes ?

Très fréquemment, les acteurs de la vie de la Cité n’osent plus nommer les choses. Par exemple à Lyon récemment, la président d’une association humaniste faisait un discours sur la Résistance et traçait un lien entre les résistants et deux enseignants assassinés, Dominique Bernard et Samuel Paty. Mais pas un mot pour nommer qui a tué ces deux enseignants, pas une seule évocation de l’islamisme, et bien sûr pas un mot de soutien aux juifs de France lors de cette fête de la résistance. Pourtant, il devrait savoir que lorsqu’on s’attaque aux juifs, on s’en prend tout de suite après aux humanistes car c’est la République qu’on veut abattre !

Il est grand temps que ce climat cesse et que ces actes infâmes soient très sévèrement réprimés, implacablement.

Mais a-t-on entendu le Quai et M Barrot rouspéter et prendre la défense de ces enfants ? a-t-il peur ? Lui, qui prétend que le légitime combat d’Israël à Gaza n’a plus de raison d’être, a oublié la vingtaine d’otages israéliens encore retenus dans les tunnels des barbares islamistes. Ces otages ne sont-ils pas une raison de se battre ? ou ne le sont-ils pas parce que juifs ? Ces enfants de cette colonie ne sont-ils pas une raison de s’exprimer avec force et vigueur contre l’antisémitisme ? ou ne le sont-ils pas parce que juifs ? Que fait-il d’ailleurs pour faire libérer notre compatriote Boualem Sansal ?

L’extrême gauche a réussi à nier la réalité, à inverser les rôles, les victimes devenant coupables… pour le moment. Mais la grande majorité silencieuse du Peuple de France, et du Peuple Européen, ne l’entend pas ainsi. La grande majorité ne se laisse pas berner, elle n’a pas peur. Elle réagira, ne serait-ce que par son bulletin de vote et le plus tôt serait le mieux en France, quand on voit le peu de soutien de Macron et Barrot aux causes réellement humanistes, et la peur qui les tétanise…

Une grande partie des véritables femmes et hommes politiques commencent à réagir au Centre et à Droite. Ils comprennent que trop c’est trop, qu’on ne peut laisser agir les islamistes et cette extrême gauche contre les juifs de France. Ils savent que la grande majorité silencieuse du pays soutient ce combat contre l’antisémitisme et l’obscurantisme.

Plutôt que de prendre les Français pour des imbéciles, les idiots utiles des islamistes barbares auraient mieux fait de manifester pour la libération des otages retenus dans les tunnels du Hamas, la guerre aurait été alors de courte durée si les otages avaient ainsi été libérés.

Ces idiots utiles auraient mieux fait de lancer une flottille sur Gaza pour la libération des otages et du peuple de Gaza sous la coupe des barbares. Ou une flottille pour libérer notre compatriote Boualem Sansal dans les tristes geôles algériennes, ou de nos trois otages en Iran, ou en soutien aux populations druzes en Syrie, véritablement victimes d’un génocide…

Que nenni… Ces idiots utiles soutiennent le fanatisme, profitent de l’ignorance de la grande majorité des Français et des Européens, tout cela pour assouvir leurs propres ambitions bassement politiques, quitte à être les mauvais compagnons de nos ennemis islamistes sanguinaires… un scandale, une décadence…

Il est temps de remettre la Mairie au milieu du Village, de refuser la manipulation et le lavage de cerveau, et de demander avec force et vigueur la libération des otages détenus à Gaza, la libération de nos deux compatriotes otages en Algérie, de nos trois compatriotes otages à Téhéran, et d’exprimer notre soutien total à nos amis druzes, victimes d’une tentative de génocide, véritable pour le coup. Les mots ne suffiront bien sûr pas, et il faudra passer à des sanctions économiques et politiques très vite contre l’Algérie, l’Iran et les réseaux fréristes.

Monsieur Macron, Monsieur Barrot, il est grand temps d’ouvrir les yeux et de regarder la réalité, sans tomber dans les biais classiques anti-israéliens du « Quai », et sans avoir peur de nos ennemis islamistes d’ici comme de là-bas…

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Ici et maintenant – lecture républicaine de la Torah » (préface du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, éd. David Reinharc).