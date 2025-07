Aymeric Caron, l’antisémite qui valait 8 millions de vus. L’édito de Michel Taube

Selon Aymeric Caron, face aux violences commises sur la population de Gaza par l’armée israélienne, Israël ne serait pas sanctionné par la communauté internationale parce qu’Israël est un État juif aux soutiens inconditionnels. On frise le complotisme. On y est.

Mais, pire, en répondant « oui » à une question presque anodine d’un internaute (« Donc d’après vous, la raison pour laquelle Israël n’est pas sanctionné, c’est parce qu’il est un Etat juif ? C’est bien cela ? »), le député LFI a eu 8 millions de vus !

Une explosion de vus pour un « oui » qui en dit long, tout autant sur le fond que par l’audience rencontrée.

Cette audience hallucinante pour un simple oui souligne ô combien l’antisémitisme attire, mobilise, fascine.

Ce qui est terrible avec l’antisémitisme, bien plus qu’avec les autres formes de racisme, c’est qu’à certains moments de l’histoire, il explose littéralement !

On l’a vu au Moyen Âge, où les juifs étaient accusés d’être coupables de la peste. On se souvient des années 30 et 40 avec la Shoah, qui a coûté 6 millions de vies sur une population totale de 9,5 millions de juifs en Europe en 1933. On le vit aujourd’hui dans le monde avec l’explosion de l’antisémitisme depuis le 7 octobre 2023.

L’explosion de la haine antisémite dans le monde depuis le 7 octobre est inouïe. Elle se nourrit mais dépasse largement la haine d’Israël, comme l’atteste le propos de Caron. Derrière Israël, on attaque désormais les juifs.

La violence de la riposte de Netanyahou au 7 octobre, largement excessive et disproportionnée, mais qui ne constitue en rien un génocide, sauf peut-être dans la tête folle de quelques ministres ultra-religieux qu’il est urgent que les Israéliens écartent du pouvoir, n’est qu’un prétexte à l’explosion d’antisémitisme actuellement constatée.

Parmi les nombreuses preuves de cette débauche antisémite : à Nice, il y a quelques jours, un rassemblement pro-palestinien a été émaillé de nombreux propos antisémites, avec des « sales juifs » proférés.

La soudure entre la cause palestinienne et l’antisémitisme est faite. Elle causera beaucoup de morts, de peur, de pleurs.

Merci Aymeric Caron, merci LFI, merci les antisémites.

Michel Taube