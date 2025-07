Transat Café l’Or : cap sur la Martinique le 25 octobre prochain.

Dans cette spéciale tourisme en Martinique, nous ne pouvions manquez de vous faire connaître le premier clip officiel qui invite tous les passionnés de voile, de la belle bleue et d’épreuves sportives à venir vivre l’arrivée des bateaux qui participeront à la prochaine Transat Café l’Or : l’épreuve partira du Havre le 25 octobre 2025 et arrivera en Martinique après deux semaines de navigation. Ce beau partenariat Normandie – Martinique illustre les échanges dont nous appelons au développement entre l’Hexagone et les Outre-mer… pardon, nous préférons dire nos « Terres-mer ».

L’Association Martinique Transat organise l’accueil des skippers qui s’annonce déjà grandiose.

Avant-goût d’une expérience unique…

Vidéo Facebook :

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1793195644928403&rdid=NMzSOwuW4VHgH0L5

Pour suivre la Transat Café l’Or :

https://www.transatcafelor.org/