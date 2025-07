Druzes en Syrie, cette tentative de génocide dont on parle si peu… La chronique de Patrick Pilcer

Mairie de Tel Aviv illuminée aux couleurs du drapeau druze

Pendant que les regards restent braqués sur Gaza ou l’Ukraine, un autre peuple subit dans un silence assourdissant une tentative de génocide : les Druzes de Syrie.

J’ai profité de mon séjour de soutien à la population israélienne, durement meurtrie par près de deux ans de guerre contre les barbares islamistes de Gaza, par les missiles des Houthis, ces insurgés fanatiques du Yémen, et par les frappes nocturnes iraniennes lors de « la guerre des douze nuits », pour exprimer également tout mon soutien à la population Druze, après la tentative de génocide commise en Syrie par des islamistes proches du président actuel, ancien de Daech.

Mais avez-vous vraiment entendu parler de ces massacres qui en deux semaines ont fait près de 1500 morts, selon des agences internationales crédibles ?

Quand je regarde les informations françaises sur ce massacre, je ne perçois pas du tout la même chose que quand je regarde les médias américains ou israéliens. Les journaux français insistent sur les frappes israéliennes contre les soldats et milices proches du pouvoir quand les Américains et les Israéliens parlent d’une véritable tentative de génocide à laquelle l’armée israélienne a mis fin.

Avez-vous par exemple entendu évoquer les fanatiques libanais et même saoudiens venus porter main forte aux islamistes pour « éradiquer » les populations druzes ? Avez-vous entendu parler de ce responsable druze, humilié en place publique, battu, avec les islamistes qui lui rasent la barbe ? Il mourra quelques heures plus tard. Avez-vous entendu ou lu dans les médias français que ces islamistes sanguinaires sont entrés dans l’hôpital de Soueida, dans le Djebel Druze, la Montagne Druze, et ont systématiquement massacré les patients et le personnel médical, de sang-froid ?

Force est de constater que non, bien sûr, mais pourquoi ? Tout est parfaitement documenté, avec de véritables ONG, non-biaisées, qui l’attestent.

Quand Israël achemine des convois d’aide humanitaire à Gaza, et que lors d’un attroupement les soldats de Tsahal tirent des coups de sommation en l’air pour se protéger d’un mouvement de foule et de militants du Hamas infiltrés, nos médias tirent à boulets rouges sur Israël, les chiffres de la propagande islamiste sont repris sans vérification et sans enquête sur qui a tué qui. Pourquoi ?

Nous Français devons exprimer notre pleine solidarité avec les populations druzes de Syrie, et contribuer à les protéger. Comme les Kurdes, les Druzes sont nos amis, nos alliés et nos partenaires contre l’islamisme et le fanatisme. Ne nous trompons pas d’amis… Les Druzes sont les descendants des madianites, cette tribu dirigée par un prophète, Jethro, le beau-père de Moïse, celui qui lui a appris à mieux organiser le système judiciaire et à mieux déléguer. Les Druzes sont un peuple dont l’histoire a plus de 3000 ans. Ils ont un texte sacré, secret, le livre de Jethro. Ils sont considérés comme musulmans, ce qui leur permet de vivre avec des droits civiques presque entiers dans les pays musulmans, et non comme Dhimmis, les non-musulmans.

Mais ils sont considérés comme chiites et font même l’objet de fatwas car certains fanatiques les considèrent comme hérétiques. C’est cette fatwa qui a de nouveau été agitée contre eux ces derniers jours, avec cette tentative de génocide. Grâce à Israël, ces massacres ont pris fin, mais il y a eu 1500 morts…

De cette tentative de véritable génocide syrien, qui vous en a parlé ?

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Ici et maintenant – lecture républicaine de la Torah » (préface du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, éd. David Reinharc).