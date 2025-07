Pour Amir face à l’abjection d’un antisémitisme qui ne dit pas son nom. La chronique de Daniel Salvatore Schiffer

Quoi de pire, de plus vil et de plus lâche, en matière de racisme, que de dénigrer, stigmatiser, blâmer ou accuser un artiste, et même l’interdire de simplement s’exprimer, voire de créer, en (dé)raison de sa seule nationalité ?

C’est pourtant là ce que certains chanteurs et chanteuses, parmi les sympathisants de la cause palestinienne, se sont évertuer à faire, fort heureusement en vain finalement, en tentant de boycotter Amir, artiste, quant à lui, franco-israélien, lors de cette dernière édition des Francofolies de Spa, petite mais charmante cité thermale nichée au cœur des Ardennes belges !

DE NAUSEABONDS RELENTS D’ANTISEMITISME APRES L’ABOMINABLE POGROM DU 7 OCTOBRE

Certes, le droit à défendre les Palestiniens, comme pour tout autre peuple, s’avère-t-il légitime, pour autant toutefois – nuance, capitale dans le difficile contexte actuel, oblige ! – qu’il ne se confonde pas là avec le très suspect soutien aux terroristes islamistes du Hamas après l’ignoble pogrom, de nature génocidaire, du 7 octobre 2023 à l’encontre des Juifs.

Mais il n’empêche : cette foncière inimitié, pour ne pas dire agressivité, à l’encontre d’un chanteur tel que l’aimable, paisible et compassionnel Amir, qui, tout en déclarant son très compréhensible amour pour son pays, Israël, ne fait également que de parler de paix, de fraternité et de concorde avec les Palestiniens, a de nauséabonds relents, pour qui sait lire entre les lignes, d’antisémitisme. Et le plus perfide de tous, sinon le plus condamnable, tant, sournois et donc d’autant plus dangereux, il s’avance, sans jamais s’avouer ouvertement ni dire son nom, masqué !

AU BAL DES HYPOCRITES : L’ASSOURDISSANT SILENCE COUPABLE DU MONDE ARTISTIQUE, CULTUREL ET MEDIATIQUE

Mais le pire peut-être, si cela est possible, en cette lamentable histoire, c’est l’encore plus déplorable silence, assourdissant sur le plan médiatique, du monde de la musique, à de trop rares exceptions près, et de la culture en général (chanteurs, producteurs, labels, animateurs radios, promoteurs de festivals…).

Ainsi, face à pareille, aussi odieuse qu’injustifiable, dérive antisémite, où sont donc aujourd’hui, pour la dénoncer publiquement, en dehors de toute absurde ou médiocre hypocrisie, ceux-là mêmes – les différents acteurs d’émissions télévisées telles que « The Voice », où Amir brilla, ou d’associations caritatives telles que les « Restos du Cœur », où il participa à plusieurs reprises – qui portèrent pourtant hier aux nues ce même Amir ?

Car, oui, se taire en une si grave affaire, tant elle révèle en réalité l’irrationnel mais surtout consternant état moral de notre pseudo-modernité, c’est s’en rendre fatalement, consciemment ou inconsciemment, complice, comme aux pires heures, de triste mémoire et sans vouloir verser ici en un révisionnisme de mauvais aloi en comparant l’incomparable, de la Collaboration la plus noire, et autre peste brune, lorsque artistes et écrivains, de gauche comme de droite au sein de l’échiquier politico-idéologique de cet abject temps-là, préféraient garder un silence coupable, indigne mais confortable, et avec lui leurs piètres privilèges sociaux ou financiers, face aux indicibles persécutions – jusqu’à l’abominable Shoah, crime unique dans les annales de l’(in)humanité – dont étaient alors déjà victimes par millions, en France comme partout en Europe, les Juifs !

Au cher et très amical Amir, donc, toute ma sympathie, mon indéfectible soutien et ma profonde solidarité (bien que je ne le connaisse pas personnellement, mais que je serais néanmoins fier de rencontrer et de lui serrer la main), en espérant très sincèrement qu’il ne devienne pas également le tout aussi injuste objet de haine, d’insultes raciales et d’injures antisémites, lors de son prochain concert sur scène, en France, puisqu’il est encore théoriquement programmé à l’affiche de la Garden’Party, ces 25 et 26 juillet, à Gardanne, commune des Bouches-du-Rhône.

DOULEURS HUMAINES SANS FRONTIERES TERRITORIALES

L’immense, intemporelle et historique, douleur de certains peuples, comme c’est hélas encore trop souvent le cas aujourd’hui au Proche et Moyen-Orient, n’a en effet, pour tout authentique humaniste soucieux des droits de l’homme et de la femme, pas de frontières, de territoire ou de nationalité, encore moins de race, à l’instar de tout esprit universaliste qui se respecte !

DANIEL SALVATORE SCHIFFER

*Philosophe, écrivain, directeur, notamment, des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès), « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube), « L’Humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir. Contre les nouveaux obscurantismes » (Editions du Cerf). A paraître, sous sa direction toujours, « Critique de la déraison antisémite » (Editions Intervalles).