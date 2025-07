Série d’été : l’allée de la dissidence en Martinique, étape 1 de notre tour du monde touristico-politique.

Jusqu’au 10 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire des libertés.

Notre tour du monde touristique et politique démarre en Martinique. Cette Terre-mer de France offre de multiples sites de villégiature, aussi beaux que porteurs de sens, d’histoire et de valeurs. Et comme nous aimons à le dire, le tourisme, c’est toute l’année aux Antilles !

De nombreux sites de Martinique rappellent l’histoire de l’esclavage et de son abolition, mais nous encourageons tout autant les touristes à venir visiter les sites qui rappellent la résistance française au régime de Vichy et au nazisme pendant la Seconde guerre mondiale. Alors que l’Amiral Robert, représentant du Maréchal Pétain aux Antilles, régnait sur le territoire pendant la guerre, des martiniquais ont sauvé l’honneur de la France et le centre-ville de Fort-de-France rappelle leur héroïsme.

Sur le front de mer en plein centre de Fort-de-France, à côté de la célèbre plage La Française et du Fort Saint-Louis, l’allée de la dissidence rappelle ces 2500 femmes et hommes Martiniquais qui ont quitté les côtes du territoire clandestinement sur des gommiers pour rallier les îles anglaises, Sainte-Lucie et la Dominique, au péril de leur vie. Ces rebelles au régime nazi de l’amiral Robert sous le gouvernement de Vichy avaient entre 16 et 22 ans. Le président Nicolas Sarkozy avait prononcé un grand discours mémoriel sur cette allée de la dissidence en 2009.

L’allée de la dissidence a retrouvé une jeunesse avec une grande fresque, intitulée le « jeufresque » que vos enfants adoreront.

Michel Taube

