Matthieu Ricard bientôt à La Réunion : spiritualité et humanisme en tournée

Il fut généticien, il est devenu moine. Il aurait pu se contenter de méditer, mais a choisi d’agir. À la fin juillet, Matthieu Ricard fera escale à La Réunion, accompagné de son maître spirituel Shechen Rabjam Rinpoché. Une visite exceptionnelle pour l’île, qui accueillera ces deux figures majeures du bouddhisme tibétain du 31 juillet au 4 août. Le grand public pourra ainsi découvrir un duo rare, à la fois porteur d’un héritage millénaire et engagé dans les réalités sociales les plus concrètes.

Rabjam Rinpoché, petit-fils du légendaire Dilgo Khyentse Rinpoché, n’est pas un inconnu dans les cercles bouddhistes internationaux. Il dirige aujourd’hui le monastère de Shechen à Katmandou, supervise des centres au Bhoutan, en Inde et au Népal, et forme une communauté de plus de 450 moines. Héritier direct de l’école Nyingma, il incarne la transmission fidèle d’un bouddhisme qui allie rigueur contemplative, enseignement philosophique et engagement humanitaire. Dès l’enfance, il fut formé au cœur de cette tradition. Depuis ses 13 ans, il sillonne le monde, transmettant une parole ancrée dans l’expérience monastique mais toujours ouverte à l’époque.

À ses côtés, Matthieu Ricard, 78 ans, moine bouddhiste depuis 1979, traducteur du Dalaï Lama, auteur reconnu, photographe, et fondateur de l’ONG Karuna-Shechen. Sa trajectoire fascine : un brillant chercheur en biologie moléculaire, formé à l’Institut Pasteur, qui quitte tout pour suivre ses maîtres au Népal. Depuis, il ne cesse de défendre une voie exigeante, faite de méditation, d’altruisme et de simplicité volontaire. En 2004, il devient célèbre lorsqu’une étude de l’université du Wisconsin le désigne comme « l’homme le plus heureux du monde » — un titre qu’il démentirait volontiers, préférant parler d’un esprit entraîné à la bienveillance.

Son action dépasse les retraites silencieuses. Avec Rabjam Rinpoché, il crée Karuna-Shechen en 2000. L’association finance aujourd’hui plus de 200 projets d’éducation, de santé et d’aide sociale dans l’Himalaya, touchant chaque année près d’un demi-million de personnes. Ricard reverse la totalité de ses revenus — livres, conférences, photos — à cette cause. Une cohérence rare, entre pensée et action, méditation et engagement.

La venue de ce duo à La Réunion n’est pas qu’un événement pour la communauté bouddhiste locale. C’est aussi une invitation, ouverte à tous ceux que questionnent le sens de l’existence, l’urgence écologique ou la brutalité du monde contemporain. Leur message n’est pas celui d’un dogme, mais d’une éthique de vie : cultiver la clarté intérieure pour mieux agir à l’extérieur.

L’association Takchen Tcheulang diffusera prochainement le programme détaillé de la visite. La conférence de presse sera accessible aux médias et aux partenaires associatifs. En attendant, une chose est sûre : la parole rare de ces maîtres va résonner sur l’île comme une chance d’écoute et d’apaisement dans un monde saturé de bruit.

Patrice Clech