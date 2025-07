Aircalin muscle ses ailes entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis pour la fin d’année

À partir du 1er septembre, la desserte aérienne entre Nouméa et Wallis prendra un nouvel envol. Aircalin annonce un renforcement temporaire de ses rotations vers l’aéroport de Hififo, avec six vols supplémentaires étalés jusqu’au 1er janvier. Une montée en fréquence qui vise à répondre à la fois à l’afflux de passagers et aux impératifs logistiques du fret entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. En clair : plus de sièges, plus de soutes, et plus d’options pour une communauté trop souvent dépendante d’un trafic aérien à flux tendu.

En chiffres, cette hausse représente une augmentation de 14 % par rapport au programme initial. De 44 rotations prévues, on passe à 50. Entre septembre et décembre, deux à quatre vols par semaine seront ainsi proposés, selon les périodes de forte demande identifiées par la compagnie. Une respiration bienvenue, notamment pour les familles en déplacement à l’occasion des communions en octobre ou des fêtes de fin d’année.

La montée en puissance démarre dès septembre, avec deux vols supplémentaires prévus les 11 et 25, permettant de passer temporairement à trois rotations hebdomadaires sur les semaines concernées. En octobre, un renfort est programmé le 15, ajusté aux pics de réservations observés autour des cérémonies religieuses. En décembre, période traditionnellement saturée, deux vols de nuit seront opérés les 18 et 22, avec des arrivées matinales les 19 et 23. Positionnés en connexion directe avec des vols long-courriers vers Bangkok et Singapour, ces vols permettent aux passagers de rejoindre plus facilement la Métropole pour les vacances.

Enfin, le 1er janvier 2026, un dernier vol supplémentaire est prévu dans l’après-midi, permettant de clore cette opération spéciale sur une dernière opportunité de retour ou de départ. En tout, ces ajouts répondent à des demandes concrètes et répétées des usagers, confrontés à un réseau aérien souvent jugé insuffisant et rigide.

Derrière ces ajustements, c’est toute une logistique qui se déploie, entre coordination des escales, disponibilité des appareils et adaptation aux créneaux nocturnes. Pour Aircalin, il s’agit aussi de renforcer sa crédibilité sur une liaison stratégique, où la desserte aérienne ne relève pas du confort mais d’un véritable service vital.

Reste à voir si cette montée en fréquence ponctuelle préfigure une évolution durable de l’offre. Pour l’instant, la compagnie répond à la demande. Mais dans l’archipel, la question reste entière : pourquoi l’exception ne deviendrait-elle pas la norme ?

Patrice Clech