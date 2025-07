Aujourd’hui, il serait impossible de construire le métro parisien ! L’Opi’News de Michel Taube

Le 19 juillet 1900, Paris inaugurait fièrement sa première ligne de métro. Un siècle et quart plus tard, nous célébrons cette prouesse… tout en sachant que jamais un tel projet ne verrait le jour aujourd’hui.

Imaginez un instant : creuser massivement sous Paris ? Impossible. Associations, collectifs, recours juridiques, pétitions pour sauver les vers de terre et conférences indignées sur la “violence souterraine de l’urbanisme colonialiste”. Le tout, avant même le premier coup de pioche.

Ajoutez-y les consultations citoyennes, les études d’impact, les contre-expertises, puis les études d’impact des contre-expertises. À ce rythme-là, la ligne 1 serait encore au stade PowerPoint en 2032.

En 1900, on creusait avec des pelles et de la volonté. Aujourd’hui, on a des super-tunneliers… et des super-empêcheurs de creuser en rond. Le métro est un miracle d’une époque où la France savait encore faire. Aujourd’hui, on en hérite – sans plus oser en rêver.

125 ans plus tard, le métro roule. Mais notre esprit d’ambition, lui, est à l’arrêt. Il faut nous réveiller !