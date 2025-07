Nouvelle-Calédonie : les prix se calment en juin, mais la vie chère persiste

Selon le rapport mensuel de l’INSEE, la courbe s’aplatit, mais le sommet reste haut. En juin, les prix à la consommation n’ont progressé que de 0,1 % selon l’Isee, après un léger recul en mai. Une accalmie toute relative dans un contexte où la flambée des prix, notamment alimentaires, s’est installée durablement depuis les émeutes du mois de mai 2024. En un an, l’indice général a augmenté de 1,8 %, et certains produits ont vu leur coût bondir de manière spectaculaire.

C’est l’alimentaire qui continue de tirer l’inflation. Depuis le début de la crise, les prix dans ce secteur ont grimpé de près de 6 %. En juin encore, les hausses se sont concentrées sur les légumes (+2,8 %), notamment tomates et concombres, mais aussi sur les produits laitiers, dont le fromage, en particulier, a vu ses prix grimper. Depuis 2011, les tarifs des denrées alimentaires ont augmenté de près de 40 %, et certains produits comme les légumes ont bondi de plus de 56 %.

Dans ce tableau peu rassurant, seule l’énergie offre un soupçon de répit. Les prix des carburants ont reculé pour le deuxième mois consécutif : -2,1 % pour l’essence et -2,7 % pour le gazole en juin. En revanche, le gaz repart à la hausse (+0,6 %) et l’électricité reste stable.

Face à cette pression sur les ménages, le gouvernement tente de répondre. L’accord signé le 9 juillet avec les distributeurs et importateurs prévoit une baisse d’environ 10 % sur 120 produits de grande consommation. Deux mesures complémentaires sont en préparation : l’élargissement de la liste des produits de première nécessité exonérés de droits et taxes (de 15 à 60 articles), ainsi qu’un projet de baisse des droits de douane sur certains produits importés depuis les pays voisins du Pacifique.

En quinze ans, l’indice des prix à la consommation a grimpé de 16,3 %. Mais c’est surtout entre 2020 et 2025 que l’augmentation s’est accélérée : +8,7 % en cinq ans, contre +7,6 % entre 2011 et 2019. L’impact de la pandémie, de la guerre en Ukraine puis des troubles récents a largement contribué à déséquilibrer les prix. Et même si l’inflation marque une pause, la Nouvelle-Calédonie reste confrontée à une réalité : la vie chère ne s’efface pas en un mois.

Patrice Clech