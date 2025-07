Mayotte : deux morts dans une collision entre un kwassa et la police en mer

Le choc s’est produit peu avant l’aube. Ce mardi 15 juillet, vers 4h30 du matin, un kwassa-kwassa transportant des migrants a violemment percuté un intercepteur de la Police nationale au large de la côte Ouest de Mayotte. L’embarcation, qui refusait de se soumettre au contrôle, a chaviré après l’impact, projetant ses occupants à la mer. Dix-sept personnes ont pu être secourues. Deux corps sans vie ont été repêchés.

Les opérations de secours, placées sous l’autorité du préfet, ont mobilisé en urgence la police, la gendarmerie terrestre et maritime, ainsi que des moyens aériens. Coordonné par le CROSS, le dispositif a permis de récupérer rapidement les survivants, mais n’a pas pu éviter le drame. Une enquête judiciaire a été ouverte pour éclaircir les circonstances précises de la collision.

La préfecture évoque un refus d’obtempérer de la part du kwassa et rappelle la dangerosité extrême de ces traversées clandestines. Chaque nuit, de frêles embarcations tentent de rallier les côtes mahoraises en provenance des Comores, dans des conditions précaires et souvent au péril de vies humaines. Ce nouvel accident met une fois de plus en lumière la brutalité de ce trafic humain organisé par des passeurs sans scrupules.

Dans son communiqué, le préfet condamne fermement ces pratiques et appelle à la vigilance. Il insiste sur le caractère mortel de ces traversées, même lorsque la mer paraît calme. Mayotte, confrontée depuis des années à une pression migratoire intense, voit régulièrement se multiplier les naufrages et les interventions de secours en mer.

Le drame de ce matin s’ajoute à une longue liste d’accidents mortels liés à l’immigration illégale dans la zone. Et rappelle que, sur cette frontière maritime tendue, chaque refus d’obtempérer peut basculer en tragédie.

Patrice Clech