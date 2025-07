Martinique sous l’eau et en pleine lumière dans le documentaire “En immersion”

Plongée libre, rencontres militantes et écologie marine sont au programme du deuxième épisode de la série documentaire En immersion, tourné en Martinique. Cette fois, l’apnéiste Morgan Bourc’his partage l’affiche avec l’actrice Alice Belaïdi, dans une exploration aussi sensorielle que politique des fonds marins antillais.

Après un premier volet réalisé à Marseille aux côtés du rappeur Akhenaton, la série poursuit son tour des écosystèmes menacés, avec une halte sous les eaux chaudes des Caraïbes. Au-delà des images spectaculaires captées en apnée, le documentaire se veut un outil de sensibilisation à la préservation des océans. La Martinique, encore trop peu présente dans les récits écologiques nationaux, y gagne une exposition rare.

Durant leur séjour, Belaïdi et Bourc’his ont rencontré les acteurs locaux de la protection du littoral. Parmi eux, Frédérique Fardin, fondatrice de l’association Roots of the Sea, créée en 2020. Sa démarche : reconnecter les Martiniquais à leur environnement naturel, en comblant les lacunes éducatives sur les mangroves, récifs et lagons. Son ambition : que les habitants deviennent les premiers protecteurs de leur patrimoine marin, par la connaissance et la pratique, notamment la plongée.

Pour Morgan Bourc’his, qui posait les pieds pour la première fois sur l’île, le choc fut double : la beauté du territoire, et les réalités sociales et écologiques, bien différentes de celles rencontrées en métropole. L’athlète met en lumière l’écart criant entre les moyens déployés en France hexagonale et ceux laissés aux territoires ultramarins, confrontés pourtant à des enjeux urgents.

Ce second épisode, qui capte autant les profondeurs marines que les tensions humaines, sera projeté en avant-première en mars 2026 dans les salles de Fort-de-France et Rivière-Salée, avant une diffusion spéciale dans les établissements scolaires en juin. Une visibilité bienvenue pour un territoire souvent relégué en marge, y compris sur le plan environnemental.

En attendant, la série continue son chemin sur petit écran : En immersion – épisode 1 sera rediffusé ce jeudi 17 juillet sur Ushuaïa TV. La Martinique, elle, devra encore patienter quelques mois avant de voir ses récifs et ses luttes projetés en pleine lumière.

Patrice Clech