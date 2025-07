Légion d’honneur : la promotion du 14 juillet brille pour les Ultra-marins

La traditionnelle promotion civile de la Légion d’honneur vient d’être dévoilée à la veille de la fête nationale, et les territoires ultramarins y occupent une place remarquée. Parmi les 589 décorés, plusieurs personnalités originaires ou engagées dans les Outre-mer sont distinguées pour leur parcours exemplaire dans l’enseignement, la santé, la culture, l’économie ou l’engagement citoyen.

En Guadeloupe, l’universitaire Michel Geoffroy, président de l’Université des Antilles, reçoit la distinction après vingt-cinq années de service dans le domaine des mathématiques et de l’enseignement supérieur. L’ex-directeur du CHU de Guadeloupe et actuel patron de l’ARS de La Réunion, Gérard Cotellon, voit également son parcours récompensé, tout comme Kareen Guiock, figure médiatique bien connue, journaliste et musicienne engagée. À leurs côtés, Alain Bièvre, président du directoire de l’aéroport Maryse Condé, complète la liste des Guadeloupéens distingués.

Côté martiniquais, René Lucien-Reinette, ancien militaire et policier reconverti dans l’associatif, rejoint la promotion aux côtés de Magali Cléry, éleveuse caprine et fondatrice d’une entreprise artisanale de transformation laitière, forte de trente-cinq ans d’engagement. Laurent Prévost, qui a été préfet de la Martinique, est nommé au grade d’officier.

Les autres territoires ultramarins ne sont pas en reste. Nadine Hafidou, vice-présidente du CESER de Mayotte, et Myriam Jacques, dirigeante d’une entreprise de formation en Guyane, figurent également dans cette promotion du mérite. À travers elles, c’est l’action territoriale et la formation des jeunes qui sont mises en lumière.

À noter aussi la distinction attribuée à Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises d’Outre-mer (FEDOM) et ancien ministre, pour ses 42 années de service. Enfin, Rodolphe Saadé, président du groupe CMA-CGM, déjà chevalier depuis 2017, est à nouveau cité.

Comme chaque année, cette promotion du 14 Juillet récompense celles et ceux qui se sont illustrés au service de l’intérêt général. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d’honneur demeure la plus haute distinction honorifique française. Cette édition 2025 témoigne d’une reconnaissance renforcée envers les ultramarins et ceux qui œuvrent à leurs côtés.

Patrice Clech