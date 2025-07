La Réunion : deux téléphériques pour relier Saint-Pierre et Le Tampon

C’est un projet inédit à l’échelle du sud de l’île, né d’une histoire commune et d’une vision partagée. Cent ans après leur séparation administrative, les communes de Saint-Pierre et du Tampon s’apprêtent à se reconnecter, non par la route, mais par les airs. Les maires David Lorion et Patrice Thien-Ah-Koon ont annoncé ce mardi la création de deux lignes de téléphérique urbain, symbole d’un territoire qui veut avancer uni face aux défis du siècle.

Porté conjointement par les intercommunalités de la CIVIS et de la CASUD, le projet vise à relier la Plaine des Cafres au littoral saint-pierrois, en passant par les principaux centres d’activité : pôles universitaires, zones économiques, centre hospitalier, quartiers d’habitat. Deux lignes à l’est et à l’ouest du territoire pour désenclaver les hauts, contourner les ravines et offrir une alternative concrète à la congestion automobile.

Les deux maires, amis de longue date et anciens camarades de lycée, mettent en avant une solution rapide, écologique, et économe en foncier. Contrairement aux grands projets ferroviaires aux délais incertains, le téléphérique pourrait voir le jour d’ici cinq à six ans. L’objectif : transporter jusqu’à 10 000 passagers par heure sur l’ensemble du tracé.

Inspiré par le succès du Papang à Saint-Denis, le dispositif s’inscrit dans une stratégie plus large de coopération entre les deux communes, qui totalisent déjà 170 000 habitants. À l’horizon 2050, leur conurbation pourrait dépasser les 200 000. D’où l’urgence, selon les élus, de penser ensemble la mobilité, l’aménagement, l’eau, le tourisme et l’emploi.

Sans parler de fusion, les deux intercommunalités souhaitent s’interconnecter durablement pour renforcer leur capacité d’action. Le projet de téléphérique devient ainsi un levier politique autant qu’un outil de transport, incarnant une volonté de construire à deux un avenir plus solidaire et mieux adapté aux enjeux climatiques et démographiques de La Réunion.

Patrice Clech