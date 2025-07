14 juillet, Aram, Dreyfus, Souvenir français et les autres… Les Opi’News du lundi 14 juillet 2025 de Michel Taube

Vive la France. 1

La France, c’est la devise « liberté, égalité, fraternité » gravée dans le marbre et aussi solide que les menhirs de Carnac et d’Astérix et Obélix. La France, c’est une certaine idée de la politique. La France, c’est cet art de vivre à la française qui sublime l’idéal bourgeois que nous envie le monde entier. La France, c’est la liberté (et pas que sa statut) offerte au monde. La France, c’est Fort-de-France et le plus rural des villages de l’hexagone autant aimés et respectés l’un et l’autre par les Français et leurs représentants et décideurs.

Laïque, libre, innovante, créatrice et entrepreneuriale, cette France vibre le 14 juillet dans nos coeurs. Et le 14 juillet, c’est la journée où l’on clame haut et fort « Aux armes, citoyens ! » Car la France, c’est la résistance contre ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur.

Légion d’honneur à Sophia Aram

Parmi les 589 personnes « s’investissant pour l’intérêt général », Sophia Aram méritait bien la Légion d’honneur que la République va prochainement lui décerner : courageuse, brillante, pleine d’humour, elle est la nouvelle championne de l’humour à la française et la défenseure de nos valeurs républicaines.

Le capitaine Dreyfus, victime et symbole de l’antisémitisme français, aura sa Journée nationale.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation rendait à Alfred Dreyfus les biens les plus précieux de l’honnête homme : son innocence, sa liberté, sa dignité et son honneur.

Douze ans après le déclenchement de « l’affaire » triomphaient enfin, à travers le capitaine Dreyfus, l’esprit des Lumières, les principes de 1789 et la promesse républicaine.

A l’occasion l’an prochain du 120ème anniversaire de la reconnaissance de l’innocence du capitaine Dreyfus, Emmanuel Macron a décidé que la date du 12 juillet sera inscrite au calendrier de nos commémorations nationales.

Désormais, chaque 12 juillet, et à partir de 2026, se tiendra une cérémonie de commémoration pour Dreyfus, pour la victoire de la justice et de la vérité contre la haine et l’antisémitisme.

Solutions pour la France : sanctuariser les dépenses de sécurité

`Alors que le président de la République a annoncé hier, dans son discours aux armées, un effort budgétaire de 6 milliards d’euros sur deux ans pour faire entrer la France dans l’ère des menaces, ne faudrait-il pas décider que la police, la justice et les armées soient sanctuarisées des objectifs de baisse massive des dépenses de la puissance publique que va annoncer François Bayrou demain et surtout des 3% de déficit budgétaire exigés par l’Union européenne.

Cette solution pour la France sera-t-elle un des enjeux de la prochaine élection présidentielle en 2027 ?

Vive la France. 2

Comme chaque année, le Souvenir Français, sous la houlette du Contrôleur général des armées (2S) Serge Barcellini, son président, rend hommage chaque année aux alentours du 14 juillet aux Présidents de la République décédés, en organisant des « gestes mémoriels » sur tous les tombes des anciens dignitaires de la République.

De Patrice Mac Mahon aux Invalides (75) à Valéry Giscard d’Estaing à Authon (41), de Vincent Auriol au Muret (32) à Jarnac (16) pour François Mitterrand, pour ne citer qu’eux, la République se souvient !

Michel Taube