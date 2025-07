Quand Rachida Dati peut en cacher une autre…

Ce pourrait être une petite chronique des racismes ordinaires dans le pays le moins raciste du monde…

Il se dit dans Paris que Rachida Dati aurait été appelé par un journaliste qui lui aurait mal parlé, sur un ton condescendant. Vexée, forte en répartie, la ministre aurait rappelé le bougre et lui aurait dit : « dites, vous vous êtes trompé de Rachida Dati, Monsieur. Dans votre tête, vous venez peut-être d’appeler Rachida Dati, la femme de ménage. Vous allez donc raccrocher, reprendre votre annuaire et appeler la bonne ligne de téléphone à Rachida Dati la femme politique et avocate. Respect Monsieur ! »

MT